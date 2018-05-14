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«Нафтогаз» похвалил немецких экологов за попытку сорвать проект «Северный поток-2»
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    «Нафтогаз» похвалил немецких экологов за попытку сорвать проект «Северный поток-2»

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    «Нафтогаз» похвалил немецких экологов за попытку сорвать проект «Северный поток-2»

    Киев, 14 мая. Компания «Нафтогаз Украины» выразила уважение немецким экологам из Союза защиты природы Германии (NABU), которые в судебном порядке пытаются оспорить возведение газопровода «Северный поток-2» в ФРГ. Соответствующая запись опубликована на странице компании в социальной сети Facebook.

    «Респект друзьям-экологам из немецкого NABU. Они не только оспаривают выданные Германией в суде разрешения для «Северного потока-2», но и требуют запретить россиянам вести строительство, пока не будет окончательного решения», — пишут представители «Нафтогаза».

    В организации также сравнили начатое строительство газопровода со «слоном в комнате, с которым ничего не поделаешь».

    Следует отметить, что Киев прилагает усилия для срыва проекта «Северный поток-2», поскольку его реализация неизбежно приведет к существенному сокращению транзита через территорию Украины. Тем не менее, Германия и Дания уже дали согласие на возведение газопровода.

    Накануне Алексей Пушков объяснил причины «тревоги» американцев из-за «Северного потока-2».

    Автор: Сергей Свазовский
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