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Депутат Госдумы предложил построить для россиян одноэтажные дома с дешевой ипотекой
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    Депутат Госдумы предложил построить для россиян одноэтажные дома с дешевой ипотекой

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    Депутат Госдумы предложил построить для россиян одноэтажные дома с дешевой ипотекой

    Москва, 14 мая. Депутат Государственной думы России от фракции партии «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил правительству построить для россиян деревянные одноэтажные дома и продавать их в ипотеку по ставке 5–6% годовых. Об этом сообщает ТАСС.

    Автор инициативы утверждает, что площадь строений будет в несколько раз больше квартир, а цена — существенно ниже. По словам Нилова, его предложение направлено на реализацию тезиса президента РФ Владимира Путина о необходимости обеспечить граждан России доступным жильем.

    По мнению парламентария, приступить к релизации проекта целесообразно уже после формирования нового состава правительства.

    «Пока Правительство только формируется, и у него нет возможности начать работу по реализации указа, мы дадим будущим министрам свои предложения. И к октябрю, когда будет сверстан план федерального Правительства, наше предложение уже будет там», — цитирует «Парламентская газета».

    Ранее президент России Владимир Путин призвал отказаться от строительства «безликих коробок» в пользу комфортного жилья. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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