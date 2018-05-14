Депутат Госдумы предложил построить для россиян одноэтажные дома с дешевой ипотекой

Москва, 14 мая. Депутат Государственной думы России от фракции партии «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил правительству построить для россиян деревянные одноэтажные дома и продавать их в ипотеку по ставке 5–6% годовых. Об этом сообщает ТАСС.

Автор инициативы утверждает, что площадь строений будет в несколько раз больше квартир, а цена — существенно ниже. По словам Нилова, его предложение направлено на реализацию тезиса президента РФ Владимира Путина о необходимости обеспечить граждан России доступным жильем.

По мнению парламентария, приступить к релизации проекта целесообразно уже после формирования нового состава правительства.

«Пока Правительство только формируется, и у него нет возможности начать работу по реализации указа, мы дадим будущим министрам свои предложения. И к октябрю, когда будет сверстан план федерального Правительства, наше предложение уже будет там», — цитирует «Парламентская газета».

Ранее президент России Владимир Путин призвал отказаться от строительства «безликих коробок» в пользу комфортного жилья. Об этом писала RT.