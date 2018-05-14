Прекрасный актер и человек: режиссер Сурикова скорбит в связи со смертью актера Цуладзе

Москва, 1 мая. Советский и российский кинорежиссер Алла Сурикова выразила соболезнования в связи со смертью заслуженного артиста Грузии Баадура Цуладзе. Ее слвоа цитирует ТАСС.

По словам Суриковой, Цуладзе был прекрасным актером и мягким, интеллигентным и добрым человеком.

«Очень много людей, среди которых много русских зрителей, грустят, скорбят и переживают по поводу кончины этого замечательного артиста, потому что он столько хорошего дал нашему зрителю. Конечно же, его помнят и любят, поскольку кино — это такая замечательная вещь, что с уходом человека его герои остаются.», — отметила Сурикова.

Накануне на 84-м году жизни умер актер и режиссер Баадур Цуладзе. Широкой публике он известен по своим работам в картинах «Приключения Буратино», «Не горюй!», «Листопад», «Будьте моим мужем» и других. О его смерти сообщала Газета.ru.