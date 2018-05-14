Леонтьев принес извинения Пашиняну после скандала на радио

Москва, 14 мая. Известный публицист Михаил Леонтьев принес извинения главе правительства Армении Николе Пашиняну после скандала, случившегося на радио «КП».

Конфликтная ситуация возникла после выпуска программы «КП» «Главтема». Ее авторы детально анализировали положение дел в Армении. Представители диаспоры сочли некоторые высказывания публициста несправедливыми и обидными для страны и ее нового лидера. Леонтьев признал свою ошибку и попросил у Пашиняна прощения.

«Там были «чересчур эмоциональные и не совсем корректные комментарии». Вот так. Там, могу добавить, было сказано, что никакие различия во взглядах на те или иные события не могут оправдать резкости и некорректности», — уточнил Леонтьев.

Он добавил, что письмо с извинениями было направлено главе правительства Армении через посольство, — передает kp.ru.

Ранее депутаты Национального собрания Армении обратились к коллегам из Госдумы РФ с просьбой о наказании Леонтьева.