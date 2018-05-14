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Политика
Пушков объяснил, почему американского посла тревожит «Северный поток-2» 
Политика
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    Пушков объяснил, почему американского посла тревожит «Северный поток-2» 

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    Пушков объяснил, почему американского посла тревожит «Северный поток-2» 

    Москва, 14 мая. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков высказал свое мнение по поводу причин «обеспокоенности» посла Соединенных Штатов в Германии в связи с проектом Северный поток-2». Соответствующую запись политик оставил в социальной сети Twitter.

    По мнению Пушкова, дипломат выполняет задачу Вашингтона по продвижению дорогостоящего американского газа.

    «Посол США в ФРГ, обеспокоенный Сев. потоком-2, выполняет ясную задачу: навязать Европе дорогой сланцевый газ из США. Вот и причина «тревоги», — пишет сенатор.

    Ранее американский посол в Германии подверг критике проект «Северный поток-2». По его мнению, возведение газопровода «негативно влияет» на ФРГ. Об этом сообщал телеканал «360».

    Автор: Сергей Свазовский
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