Пушков объяснил, почему американского посла тревожит «Северный поток-2» 

Москва, 14 мая. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков высказал свое мнение по поводу причин «обеспокоенности» посла Соединенных Штатов в Германии в связи с проектом Северный поток-2». Соответствующую запись политик оставил в социальной сети Twitter.

По мнению Пушкова, дипломат выполняет задачу Вашингтона по продвижению дорогостоящего американского газа.

«Посол США в ФРГ, обеспокоенный Сев. потоком-2, выполняет ясную задачу: навязать Европе дорогой сланцевый газ из США. Вот и причина «тревоги», — пишет сенатор.

Ранее американский посол в Германии подверг критике проект «Северный поток-2». По его мнению, возведение газопровода «негативно влияет» на ФРГ. Об этом сообщал телеканал «360».