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Политика
Германия и Россия ищут пути для развития взаимоотношений — посол
Политика
Германия и Россия ищут пути для развития взаимоотношений — посол
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    Германия и Россия ищут пути для развития взаимоотношений — посол

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    Германия и Россия ищут пути для развития взаимоотношений — посол

    Берлин, 14 мая. Власти Германии и России ищут пути развития двусторонних отношений. Такое заявление сделал посол ФРГ в Москве Рюдигер фон Фрич.

    Он отметил, что Москва и Берлин тесно взаимодействуют по целому ряду направлений. Дипломат особенно выделил экономическую сферу, науку и культуру.

    По мнению фон Фрича, для усиления сотрудничества необходима готовность к этому обеих сторон.

    «Мы всячески пытаемся искать самые разные пути для развития взаимоотношений между нашими странами на уровне правительств России и Германии. Для этого предпринимается ряд действий, в том числе на уровне городов, муниципалитетов, регионов», — цитирует посла RT.

    Ранее эксперты объяснили, почему Германия не будет сокращать потребление российского газа. Одновременно специалисты полагают, что наращивать потребление газа в ближайшее время немцы тоже не будут.

    Автор: Сергей Свазовский
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