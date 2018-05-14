Берлин, 14 мая. Власти Германии и России ищут пути развития двусторонних отношений. Такое заявление сделал посол ФРГ в Москве Рюдигер фон Фрич.

Он отметил, что Москва и Берлин тесно взаимодействуют по целому ряду направлений. Дипломат особенно выделил экономическую сферу, науку и культуру.

По мнению фон Фрича, для усиления сотрудничества необходима готовность к этому обеих сторон.

«Мы всячески пытаемся искать самые разные пути для развития взаимоотношений между нашими странами на уровне правительств России и Германии. Для этого предпринимается ряд действий, в том числе на уровне городов, муниципалитетов, регионов», — цитирует посла RT.

Ранее эксперты объяснили, почему Германия не будет сокращать потребление российского газа. Одновременно специалисты полагают, что наращивать потребление газа в ближайшее время немцы тоже не будут.