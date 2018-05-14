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Глава МВД Грузии прибыл на акцию протеста в центре Тбилиси
Политика
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    Глава МВД Грузии прибыл на акцию протеста в центре Тбилиси

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    Глава МВД Грузии прибыл на акцию протеста в центре Тбилиси

    Тбилиси, 14 мая. Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария прибыл на акцию протеста в центральной части Тбилиси. Участники мероприятия выступают против операций столичной спецслужбы в ночных клубах. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что правоохранители перекрыли часть проспекта Руставели при помощи автобусов и сотрудников силовых ведомств.

    «Министр в эти минуты встречается с организаторами акции, на месте мобилизованы спецназ, бригады патрульной полиции и водометы», — пишет ТАСС.

    О беспорядках в Тбилиси ранее сообщала Газета.ru. Издание отмечало, что поводом для протестов послужили спецоперации в популярных ночных клубах столицы Грузии. В частности, правоохранителии действовали в клубах «Бассиани» и «Галери». В рамках следственных мероприятий были задержаны несколько десятков человек, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков.

    Автор: Серегй Свазовский
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