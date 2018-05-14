Рим, 13 мая. Туринский «Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу. Команда Массимилиано Аллегри оформила титул на «Олимпийском» стадионе, сыграв вничью 0:0 с «Ромой» в рамках 37 тура национального чемпионата.

Туринский клуб набрал 92 очка и стал недосягаемым для своего ближайшего преследователя — «Наполи». В активе у неаполитанцев 88 пунктов.

Путевку в Лигу чемпионов гарантировала себе и «Рома». Судьба еще одного римского клуба, «Лацио», решится в последнем туре. В случае ничьей с земляками эта команда также получит право сыграть в Лиге чемпионов.

По итогам сезона Серию А покинут «Беневенто» и «Верона». Третий неудачник определится в заключительном туре.

Накануне стал известен и чемпион России по футболу. Триумфатором стал московский «Локомотив» под руководством Юрия Семина. В Лиге чемпионов Россию представят еще два клуба из столицы — ЦСКА и «Спартак», — пишет Газета.ru.