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Спорт
«Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
Спорт
«Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
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    «Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

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    «Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

    Рим, 13 мая. Туринский «Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу. Команда Массимилиано Аллегри оформила титул на «Олимпийском» стадионе, сыграв вничью 0:0 с «Ромой» в рамках 37 тура национального чемпионата.

    Туринский клуб набрал 92 очка и стал недосягаемым для своего ближайшего преследователя — «Наполи». В активе у неаполитанцев 88 пунктов.

    Путевку в Лигу чемпионов гарантировала себе и «Рома». Судьба еще одного римского клуба, «Лацио», решится в последнем туре. В случае ничьей с земляками эта команда также получит право сыграть в Лиге чемпионов.

    По итогам сезона Серию А покинут «Беневенто» и «Верона». Третий неудачник определится в заключительном туре.

    Накануне стал известен и чемпион России по футболу. Триумфатором стал московский «Локомотив» под руководством Юрия Семина. В Лиге чемпионов Россию представят еще два клуба из столицы — ЦСКА и «Спартак», — пишет Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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