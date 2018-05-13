Уникальный «Запорожец» из Владикавказа занял третье место на чемпионате Европы в Зальцбурге

Зальцбург, 13 мая. Созданный жителем Владикавказа Сергеем Мусаиловом тюнингованный автомобиль «Запорожец» занял третье место на чемпионате Европы по автозвуку, который прошел в австрийском Зальцбурге.

Уникальный автомобиль был создан Мусаиловым «на спор». Мужчина поспорил с товарищем, что сможет своими руками собрать машину. Кузов транспортного средства был найден его творцом на свалке.

Внутри у «горбатого» детали и механизмы от лидеров автомобильного рынка: BMW, Opel, Toyota. Нашлось место и для элементов отечественных авто: «Газели» и «Жигулей».

«Запорожец» Мусаила четырежды побеждал на чемпионате России по автозвуку. Удачно выступил автомобиль и на чемпионате Европы в Зальцбурге, финишировав на третьей позиции.

Очевидцы отмечают, что британские судьи были крайне удивлены некоторым конструктивным решениям. В частности, пластиковые канализационные трубы заменили дорогостоящий воздухозаборник.

Ранее телеканал «360» сообщал о жителе Германии, который предложил пол миллиона рублей за «Запорожец».