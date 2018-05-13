Apple представит смартфон iPhone SE второго поколения в сентябре

Вашингтон, 13 мая. Американская корпорация Apple анонсировала презентацию нового смартфона iPhone SE второго поколения. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что габариты гаджета будут такими же, как и у предшественника. Экран iPhone SE будет безрамочным. Устройство получит технологию TrueDepth.

Источник в Apple утверждает, что iPhone SE будет оснащен функцией распознавания лиц. Зарядка новинки будет осуществляться посредством беспроводного зарядного устройства.

Вероятнее всего, задняя панель гаджета будет стеклянной. Стоимость iPhone SE пока не разглашается. Подробности технических характеристик новинки также неизвестны, — пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует встречу с главой Apple. RT указывала, что основной темой беседы станут разногласия в торговой сфере с другими государствами.