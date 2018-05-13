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Видео столкновения самолетов в аэропорту Стамбула появилось в Сети
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    Видео столкновения самолетов в аэропорту Стамбула появилось в Сети

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    Видео столкновения самолетов в аэропорту Стамбула появилось в Сети

    Стамбул, 13 мая. Видеозапись столкновения двух самолетов в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле появилось в сети Интернет. 

    На записи видно, что самолет Airbus A330 задел крылом хвост авиалайнера A321Turkish, который был неподвижен в момент столкновения. В результате последний получил серьезные повреждения. В частности, у воздушного судна отпал стабилизатор.

    По имеющимся данным, в результате инцидента пострадавших нет.

    Ранее телеканал «360» сообщал о столкновении двух самолетов в лондонском аэропорту «Хитроу» во время рулежки. Тогда сотни пассажиров оказались заблокированными на борту самолетов. Кроме того, серьезно пострадали два пилота. Их срочно госпитализировали.

    Автор: Сергей Свазовский
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