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Пропавший восемь лет назад астероид летит к Земле — астрономы
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    Пропавший восемь лет назад астероид летит к Земле — астрономы

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    Пропавший восемь лет назад астероид летит к Земле — астрономы

    Вашингтон, 13 мая. Специалисты из британской обсерватории Northolt Branch вновь обнаружили астероид 2010 WC9, который пропал из поля зрения астрономов почти восемь лет назад.

    По их словам, космическое тело в настоящее время быстро приближается к Земле. Оно пройдет возле нашей планеты 16 мая в 01.05 по московскому времени. Диаметр астероида оценивается в 60-130 метров. Он пролетит на скорости 46 тыс. км. в час в 203 тыс. км от Земли. Несмотря на то, что 2010 WC9 довольно близко подойдет к планете, угрозы столкновения, как утверждают ученые, нет, пишет  EarthSky.

    Напомним, что 2010 WC9 впервые был замечен американскими астрономами в Аризоне 30 ноября 2010 года. Они наблюдали космический объект с помощью Каталинского небесного обзора до первого декабря, после чего он скрылся из виду почти на восемь лет

     

    Автор: Антон Соколов
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