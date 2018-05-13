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Происшествия
Попавшего в ДТП мальчика из украинской футбольной команды прооперировали в Белоруссии
Происшествия
Попавшего в ДТП мальчика из украинской футбольной команды прооперировали в Белоруссии
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    Попавшего в ДТП мальчика из украинской футбольной команды прооперировали в Белоруссии

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    Попавшего в ДТП мальчика из украинской футбольной команды прооперировали в Белоруссии

    Минск, 13 мая. Ребенка из украинской детской футбольной команды, который вместе с другими детьми попал в ДТП в Белоруссии, в воскресенье прооперировали в  Каменецкой центральной районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минздрава.

    Мальчик после аварии находился в очень тяжелом состоянии, поэтому врачи отказались от идеи перевозить его в больницу в Брест, куда были доставлены остальные дети, и приняли решение подключить маленького пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.

    «Ребенок, который после аварии был в крайне тяжелом, сегодня был прооперирован в Каменецкой центральной районной больнице. В связи с тем, что мальчик получил сочетанную травму, в операционной работало несколько бригад врачей», — говорится в сообщении.

    В министерстве здравоохранения подчеркнули, что после того, как врачи прооперировали мальчика и стабилизировали его состояние, он был переведен в Брестскую областную больницу.

    Напомним, что микроавтобус, который вез украинскую детскую футбольную команду из Польши, попал в ДТП в Брестской области Белоруссии. В результате трагедии один ребенок погиб, шестеро получили серьезные травмы.

    Автор: Антон Соколов
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