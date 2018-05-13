Попавшего в ДТП мальчика из украинской футбольной команды прооперировали в Белоруссии

Минск, 13 мая. Ребенка из украинской детской футбольной команды, который вместе с другими детьми попал в ДТП в Белоруссии, в воскресенье прооперировали в Каменецкой центральной районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минздрава.

Мальчик после аварии находился в очень тяжелом состоянии, поэтому врачи отказались от идеи перевозить его в больницу в Брест, куда были доставлены остальные дети, и приняли решение подключить маленького пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Ребенок, который после аварии был в крайне тяжелом, сегодня был прооперирован в Каменецкой центральной районной больнице. В связи с тем, что мальчик получил сочетанную травму, в операционной работало несколько бригад врачей», — говорится в сообщении.

В министерстве здравоохранения подчеркнули, что после того, как врачи прооперировали мальчика и стабилизировали его состояние, он был переведен в Брестскую областную больницу.

Напомним, что микроавтобус, который вез украинскую детскую футбольную команду из Польши, попал в ДТП в Брестской области Белоруссии. В результате трагедии один ребенок погиб, шестеро получили серьезные травмы.