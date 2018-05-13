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Эсминец «Беспокойный» отбуксировали из Балтийска в Кронштадт с опережением графика
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    Эсминец «Беспокойный» отбуксировали из Балтийска в Кронштадт с опережением графика

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    Эсминец «Беспокойный» отбуксировали из Балтийска в Кронштадт с опережением графика

    Санкт-Петербург, 13 мая. Эсминец «Беспокойный» отбуксировали из Балтийска в Кронштадт с опережением графика. Об этом сообщает командование Балтийского флота.

    «Морские буксиры «Анатолий Птицын» и МБ-119 с опережением графика завершили операцию по буксировке в Кронштадт к месту вечной стоянки эсминца «Беспокойный», — отмечается в сообщении.

    Уточняется, что эсминец отправился из Балтийска 10 мая. В его перемещении задействовали, помимо двух буксиров, 70 человек. Подводную часть корабля отремонтировали, а корпус судна покрасили. Кроме того, гребные валы корабля были отремонтированы, — передает Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
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