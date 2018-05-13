Почти две тысячи боевиков с семьями покинули Хомс за сутки — Центр примирения

Дамаск, 13 мая. Не менее 1,9 тыс. боевиков вместе с семьями покинули зону деэскалации «Хомс» в Сирии за минувшие сутки. Такие данные в воскресенье привел начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Центр по примирению враждующих сторон и подразделения российской военной полиции пятый день осуществляют вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс», — отметил он.

По словам Евтушенко, боевики покинули зону деэскалации через пункт пропуска в районе населенного пункта Эр-Растан. Всех их на автобусах доаставили в населенный пункт Калъат-Аль-Мудик (зона деэскалации «Идлиб»).

Глава Центра примирения также рассказал о гуманитарной помощи, которую Россия оказала жителями населенного пункта Айн-Терма (провинция Дамаск). Им было передан гуманитарный груз весом в 12 тонн. Он включал в себя продовольственные наборы, предметы первой необходимости и питьевую воду, передает «Газета.ру».