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Почти две тысячи боевиков с семьями покинули Хомс за сутки — Центр примирения
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    Почти две тысячи боевиков с семьями покинули Хомс за сутки — Центр примирения

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    Почти две тысячи боевиков с семьями покинули Хомс за сутки — Центр примирения

    Дамаск, 13 мая. Не менее 1,9 тыс. боевиков вместе с семьями покинули зону деэскалации «Хомс» в Сирии за минувшие сутки. Такие данные в воскресенье привел начальник российского Центра по примирению враждующих сторон  в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «Центр по примирению враждующих сторон и подразделения российской военной полиции пятый день осуществляют вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс», — отметил он.

    По словам Евтушенко, боевики покинули зону деэскалации через  пункт пропуска в районе населенного пункта Эр-Растан. Всех их на автобусах доаставили в населенный пункт Калъат-Аль-Мудик (зона деэскалации «Идлиб»).

    Глава Центра примирения также рассказал о гуманитарной помощи, которую Россия оказала жителями  населенного пункта Айн-Терма (провинция Дамаск). Им было передан гуманитарный груз весом в 12 тонн. Он включал в себя продовольственные наборы, предметы первой необходимости и питьевую воду, передает «Газета.ру».

    Автор: Антон Соколов
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