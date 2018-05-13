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Германия хочет выступить посредником между Россией и Украиной по «Северному потоку-2»
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    Германия хочет выступить посредником между Россией и Украиной по «Северному потоку-2»

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    Германия хочет выступить посредником между Россией и Украиной по «Северному потоку-2»

    Берлин, 13 мая. Германия готова выступить в роли посредника между Российской Федерацией и Украиной в связи с возведением газопровода «Северный поток-2». Такое заявление сделал управляющий директор Восточного комитета экономики ФРГ Михаэль Хармс.

    Чиновник отметил, что Германия играет весомую роль в реализации проекта, и поэтому претендует на роль посредника между Киевом и Москвой. По словам Хармса, Украине не следует опасаться полного прекращение транзита газа через свою территорию. Кроме того, «Северному потоку-2» понадобится некоторое время, чтобы выйти на полную мощность.

    «Правительство ФРГ может быть посредником, так как Германия и немецкая экономика играют важную роль в этом проекте», — убежден Хармс.

    Ранее стало известно о попытке немецких экологов сорвать возведение «Северного потока-2» в судебном порядке. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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