Полиция обыскала квартиру друга парижского террориста в Страсбурге

Страсбург, 13 мая. Французская полиция обыскала квартиру в Страсбурге, где проживает бывший друг чеченского эмигранта Хамзата Азимова, устроившего накануне теракт в Париже.

По данным следствия, именно в Страсбурге, где проживает чеченская диаспора, остановилась семья Азимовых, прежде чем перебраться в Париж. Днем ранее силовики задержали в Страсбурге одного из друзей Хамзата, проведя целую спецоперацию с привлечением спецназа. Свидетели рассказывают, что видели, как тяжеловооруженные бойцы спецподразделения выводили из здания человека, на голову которого был надет черны мешок, передает AFP.

Напомним, что в воскресенье вечером на улице Монсиньи в Париже одетый в черное молодой человек стал нападать на прохожих с ножом, выкрикивая «Аллах акбар». В результате теракта один человек погиб, четверо получили ранения. Сам боевик был ликвидирован сотрудниками полиции.

Нападавшим оказался 20-летний выходец из Чечни, который получил французское гражданство в 2010 году. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.