Французская делегация приедет в Крым, чтобы установить сотрудничество с Евпаторией

Симферополь, 13 мая. Представители французского муниципалитета Мариньян намерены в ближайшее время посетить Крым с официальным визитом. Об этом в воскресенье заявил член комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

По его словам, визит запланирован на 14-16 мая. За это время делегаты заключить соглашение о сотрудничестве с Евпаторией и посадить там дерево дружбы.

«Крым прибывает делегация французского муниципалитета Мариньян. В рамках визита запланировано подписание соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с городом Евпатория», — рассказал Бальбек агентству РИА Новости.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.