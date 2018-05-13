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Телеканал RT сохранит лицензию на вещание в Великобритании
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    Телеканал RT сохранит лицензию на вещание в Великобритании

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    Телеканал RT сохранит лицензию на вещание в Великобритании

    Лондон, 13 мая. Телеканал RT сохранит лицензию на вещание в Великобритании. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

    Издание отмечает, что британские власти рассматривали возможность лишения RT лицензии в связи с делом Скрипаля. Однако регулятор Соединенного Королевства не усмотрел оснований для такого решения.

    «Если бы следственные органы Великобритании установили, что со стороны России в отношении Великобритании было незаконное применение силы, мы бы рассмотрели это надлежащим образом в соответствии с нашими обязанностями, чтобы быть уверенными в том, что RT соответствует требованиям», — цитирует заявление The Daily Telegraph.

    В марте 2018 года RT получил от властей Соединенного Королевства предупреждение о возможном лишении лицензии в случае, если будет доказано «незаконное применение силы» со стороны России в связи с делом Сергея Скрипаля.

    Ранее сообщалось о выписке Юлии Скрипаль из британской больницы. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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