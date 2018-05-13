Миллионный болельщик «Зенита» назвал имена претендентов на пост главного тренера

Санкт-Петербург, 13 мая. Миллионный болельщик «Зенита» Илья Заманков назвал имена претендентов на пост главного тренера петербургского клуба.

Ими стали наставник итальянской «Неаполи» Маурицио Сарри, тренер национальной сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека, тренер аргентинского клуба «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо и тренер «Уфы» Сергей Семак.

Ранее «Зенит» заявил, что сообщит миллионному болельщику имена возможных кандидатов на пост главного тренера сине-бело-голубых.

«Зенит», некогда бывший чемпионом России, в этом сезоне занимает пятое место в турнирной таблице, уступив первенство «Локомотиву», ЦСКА, «Спартаку» (Москва) и «Краснодару». Команда одержала 14 побед в 30 играх, потерпела пять поражений и 11 раз сыграла вничью, набрав суммарно 53 очка.