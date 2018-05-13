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Движение по путепроводу к Крымскому мосту запустили в Керчи
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    Движение по путепроводу к Крымскому мосту запустили в Керчи

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    Движение по путепроводу к Крымскому мосту запустили в Керчи

    Керчь, 13 мая. Участок дороги, соединяющий два микрорайона по разные стороны Крымского моста, открыли в Керчи. Об этом сообщили в государственном комитете Республики Крым по дорожному хозяйству. В ведомстве рассказали, что открытие участка позволит разгрузить движение между центральной частью Керчи и районом Аршинцево.

    Отныне сверху по путепроводу протяженностью 1,8 км будет организовано движение общественного транспорта и пешеходов. 

    «Движение запущено. Теперь сверху по путепроводу протяжённостью 1,8 км смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы. В нижней части — транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно после запуска движения по автоподходу к мосту», — цитирует RT.

    Ранее государственный комитет Крыма по дорожному хозяйству опубликовал схему движения к открытию Крымского моста.

    Автор: Сергей Свазовский
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