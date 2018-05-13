Иракская полиция уничтожила боевиков ИГ, напавших на блокпост возле Мосула

Мосул, 13 мая. Три боевика «Исламского государства»1 напали на блокпост полиции в южном предместье Мосула. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель полиции в провинции Найнава.

По его словам, инцидент произошел в районе Вади аль-Хаджр. Все террористы были уничтожены ответным огнем. О потерях среди иракских силовиков сведений нет.

Отметим, что атака произошла через сутки после завершения парламентских выборов в стране. Во время голосования было зафиксировано несколько сбоев в работе электронной системы подсчета голосов в нескольких провинциях и в Багдаде, однако все они носили чисто технический характер и вовремя были исправлены.

Террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена на территории России. Боевики в 2014 году захватили иракский промышленный и деловой город Мосул, что дало им ресурсы для дальнейшего продвижения на Ближнем Востоке. Однако в конце прошлого года основные силы террористов были разбиты как в Ираке, так и в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.