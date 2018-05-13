Меню
Политика
Иракская полиция уничтожила боевиков ИГ, напавших на блокпост возле Мосула
Происшествия
Попавшего в ДТП мальчика из украинской футбольной команды прооперировали в Белоруссии
Следующая новость
Загрузка...

    Иракская полиция уничтожила боевиков ИГ, напавших на блокпост возле Мосула

    235

    Иракская полиция уничтожила боевиков ИГ, напавших на блокпост возле Мосула

    Мосул, 13 мая. Три боевика «Исламского государства»1 напали на блокпост полиции в южном предместье Мосула. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель полиции в провинции Найнава.

    По его словам, инцидент произошел в районе Вади аль-Хаджр. Все террористы были уничтожены ответным огнем. О потерях среди иракских силовиков сведений нет.

    Отметим, что атака произошла через сутки после завершения парламентских выборов в стране. Во время голосования было зафиксировано несколько сбоев в работе электронной системы подсчета голосов в нескольких провинциях и в Багдаде, однако все они носили чисто технический характер и вовремя были исправлены.

    Террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена на территории России. Боевики в 2014 году захватили иракский промышленный и деловой город Мосул, что дало им ресурсы для дальнейшего продвижения на Ближнем Востоке. Однако в конце прошлого года основные силы террористов были разбиты как в Ираке, так и в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.