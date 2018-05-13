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Скончался российский турист, попавший в кому в Турции
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    Скончался российский турист, попавший в кому в Турции

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    Скончался российский турист, попавший в кому в Турции

    Анкара, 13 мая. Турист из Екатеринбурга Сергей Цукрук, попавший в кому в турецком городе Алания, умер в больнице Baskent. Об этом сообщили его родственники.

    «Сегодня, 13 мая, не выходя из комы, Сергей Цукрук умер», — написала мать Сергея в социальной сети «ВКонтакте».

    Турист из Екатеринбурга отдыхал в Алании вместе со своей супругой и ребенком. 3 мая жена нашла его в гостиничном номере в бессознательном состоянии. Медики диагностировали сердечный приступ.

    Некоторое время Цукрук находился в госпитале в стабильно тяжелом состоянии. Врачи предпринимали усилия для его выведения из комы. Однако эти манипуляции оказались безуспешными. Также безрезультатными оказались попытки отключить пациента от аппарата искусственной вентиляции легких.

    Ранее сообщалось о смерти российского туриста, который утонул в бассейне в турецком Сиде. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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