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Сирия: энергоснабжение полностью восстановлено в Дейр-эз-Зоре после нескольких лет войны
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    Сирия: энергоснабжение полностью восстановлено в Дейр-эз-Зоре после нескольких лет войны

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    Сирия: энергоснабжение полностью восстановлено в Дейр-эз-Зоре после нескольких лет войны

    Дейр-эз-Зор, 13 мая. Электроснабжение полностью восстановлено в Дейр-эз-Зоре (столица одноименной провинции Сирии), спустя несколько лет войны.

    Как сообщает агентство AMN, пару часов назад премьер-министр САР Имад Хамис посетил долину реки Евфрат, чтобы посмотреть, как идут работы по восстановлению энергоснабжения в Восточной Сирии.

    Отметим, что битва за Дейр-эз-Зор длилась большую часть военной кампании, пока сирийские правительственные войска, наконец, не смогли изгнать оттуда боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) в конце прошлого года. Силы ИГ1 по-прежнему присутствуют в провинции, однако они полностью окружены и отрезаны иракской границей.

    Ранее сообщалось, что сирийская армия сделала значительный прорыв на юге Дамаска, оттеснив боевиков ИГ. На данный момент САА пытается продвинуться в сторону других своих соединений, идущих со стороны лагеря Ярмук.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Соколов
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