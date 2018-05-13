Сирия: энергоснабжение полностью восстановлено в Дейр-эз-Зоре после нескольких лет войны

Дейр-эз-Зор, 13 мая. Электроснабжение полностью восстановлено в Дейр-эз-Зоре (столица одноименной провинции Сирии), спустя несколько лет войны.

Как сообщает агентство AMN, пару часов назад премьер-министр САР Имад Хамис посетил долину реки Евфрат, чтобы посмотреть, как идут работы по восстановлению энергоснабжения в Восточной Сирии.

Отметим, что битва за Дейр-эз-Зор длилась большую часть военной кампании, пока сирийские правительственные войска, наконец, не смогли изгнать оттуда боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) в конце прошлого года. Силы ИГ1 по-прежнему присутствуют в провинции, однако они полностью окружены и отрезаны иракской границей.

Ранее сообщалось, что сирийская армия сделала значительный прорыв на юге Дамаска, оттеснив боевиков ИГ. На данный момент САА пытается продвинуться в сторону других своих соединений, идущих со стороны лагеря Ярмук.

1 Организация запрещена на территории РФ.