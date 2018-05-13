Иран назвал условия сохранения ядерной сделки

Тегеран, 13 мая. Иран будет соблюдать условия заключенной в 2015 году «ядерной сделки» даже после выхода из нее США, если оставшиеся пять стран тоже будут придерживаться договоренностей. Об этом в воскресенье заявил президент исламской республики Хасан Роухани.

Он заявил, что выход США из соглашения является не просто нарушением договора, а «надругательством над моралью», передает Reuters.

«Если оставшиеся пять стран будут продолжать соблюдать соглашение, Иран останется в сделке, несмотря на волю Америки», — подчеркнул Роухани, выступая в эфире иранского телевидения.

Напомним, что иранская «ядерная сделка» была заключена в 2015 году между странами «Шестерки» (США, Россия, Великобритания, Франция, Германия, Китай) и Тегераном, а также согласована Совбезом ООН. Иран обязуется допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты и принять условия, ограничивающие его ядерную программу, а западные страны в ответ снимут с государства санкции.

На днях Трамп заявил, что США выходит из «ядерной сделки». По словам госсекретаря США Майкла Помпео американский лидер намерен заключить новое соглашение с Ираном на своих условиях.