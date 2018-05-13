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Политика
Иран назвал условия сохранения ядерной сделки
Политика
Иран назвал условия сохранения ядерной сделки
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    Иран назвал условия сохранения ядерной сделки

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    Иран назвал условия сохранения ядерной сделки

    Тегеран, 13 мая. Иран будет соблюдать условия заключенной в 2015 году «ядерной сделки» даже после выхода из нее США, если оставшиеся пять стран тоже будут придерживаться договоренностей. Об этом в воскресенье заявил президент исламской республики Хасан Роухани.

    Он заявил, что выход США из соглашения является не просто нарушением договора, а «надругательством над моралью», передает Reuters.

    «Если оставшиеся пять стран будут продолжать соблюдать соглашение, Иран останется в сделке, несмотря на волю Америки», —  подчеркнул Роухани, выступая  в эфире иранского телевидения.

    Напомним, что иранская «ядерная сделка» была заключена в 2015 году между странами «Шестерки» (США, Россия, Великобритания, Франция, Германия, Китай) и Тегераном, а также согласована Совбезом ООН. Иран обязуется допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты и принять условия, ограничивающие его ядерную программу, а западные страны в ответ снимут с государства санкции.

    На днях Трамп заявил, что США выходит из «ядерной сделки». По словам госсекретаря США Майкла Помпео американский лидер намерен заключить новое соглашение с Ираном на своих условиях.

    Автор: Антон Соколов
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