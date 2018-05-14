Сирия, 14 мая. САА и ВКС РФ готовятся к началу новой военной операции у границы между Латакией и Идлибом. Террористы «Джебхат Ан-Нусры»***1 нанесли удары по городу Алеппо. Четыре взрыва прогремели в провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии осуществили боевые вылеты в западной части провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвинулись на юге от Дамаска; продолжают эвакуировать исламистов из Хомса на север САР; вели ответный огонь по позициям боевиков на юге Даръа; мобилизуют войска у границы между Идлибом и Латакией.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела перестрелки с «Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: нанесла удары по городу Алеппо.

«Исламское государство»1: понесло потери в ходе столкновений с САА в районе Ярмука южнее Дамаска; организовало взрыв на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: готовятся к открытию нового КПП на юго-западе кантона Африн в Алеппо.

Курды: заявили о захвате населенного пункта Багуз Тахтани на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Ирака: вели бои с ИГ1 у сирийско-иракской границы в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

На юге от Дамаска в течение дня продолжались вооруженные стычки между правительственными войсками, выступающими при поддержке проасадовских отрядов и сирийских ВВС, и радикалами «Исламского государства». Как передавали военные источники новостного агентства Al Masdar News, части САА во главе с 42-й бригадой 4-й механизированной дивизии отбили у террористов окраины квартала Аль-Джазира и кольцевую развязку. Позднее под контроль силы САР также перешло здание школы «Асад ибн Фурат» и электростанция. Согласно информации Twitter-канала (IvanSidorenko1), не менее десяти боевиков ИГ были ликвидированы или пострадали в результате ожесточенных боев.

Российские военные полицейские приступили к патрулированию населенных пунктов Бейт-Сахм, Бабила и Ялда, из которых были эвакуированы все боевики вооруженной оппозиции.

Провинция Алеппо

Стало известно, что Турция вскоре начнет строительство нового пограничного перехода у сирийско-турецкой границы на юго-востоке кантона Африн. Об этом сообщал информационный портал Al Masdar News. Активисты вооруженной оппозиции передавали, что контрольно-пропускной пункт появится в населенном пункте Хаммам.

Во второй половине дня под огнем исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 в очередной раз оказался город Алеппо. Как передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), боевики обстреляли улицу Нил, в результате чего были частично разрушены несколько строений. Информации о возможных жертвах среди мирного населения все еще не поступало. К вечеру ВКС РФ нанесли точечные авиаудары в поддержку союзников, атаковав зоны дислокации «Тахрир Аш-Шам» в районе Лерамун.

Провинция Хомс

В минувшие сутки боевики антиправительственных группировок продолжили покидать территории Растанского котла в соответствии с условиями мирного соглашения, заключенного после переговоров с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон. По сведениям новостного агентства SANA News, на север Хомса прибыли 18 автобусов, на которых в Идлиб направилась новая партия радикалов. Сообщалось о том, что населенные пункты Аль-Кантара Аль-Шамалия, Аль-Кирбатия, Аль-Сатьят, Дейр Фуль и Айдун были полностью освобождены от джихадистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-западной части Дейр-эз-Зора на протяжении всего дня разворачивались бои между Демократическими силами Сирии**** (SDF) и боевиками ранее скрывавшихся подпольных групп «Исламского государства». Столкновения отмечались недалеко от границы с Ираком. Иракские войска также принимали участие в противостоянии, получив на то согласие со стороны сирийского правительства. Во второй половине дня поступила информация о том, что курдским отрядам удалось занять населенный пункт Багуз Тахтани, однако местный интернет-портал DeirEzzor 24 данную информацию не подтвердил, сообщив о продолжении противостояния в данном районе.

Прогремел взрыв на территориях, подконтрольных союзникам Сирийской арабской армии (САА), в районе населенного пункта Аль-Хазрат. При детонации бомбы ранения получил один из гражданских лиц, передавал информационный портал DeirEzzor 24. Местные активисты решили, что СВУ было установлено членами «спящих ячеек» ИГИЛ1, которые скрываются в районах, оккупированных курдскими отрядами.

Провинция Даръа

В южных районах города Даръа вновь фиксировались вооруженные стычки между радикалами антиправительственных формирований и силами Башара Асада. Как передавал Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR), ударам джихадистов подверглись позиции Сирийской арабской армии (САА). В ответ на это правительственная артиллерия обстреляла укрепления боевиков. Сведений о нанесенном радикалам уроне не поступало.

Тем временем в юго-западной части провинции активизировались боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и отрядами организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Противостояние отмечалось у населенного пункта Сахм Аль-Джаулян.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб произошло несколько взрывов. В начале дня бомба была активирована в административном центре региона, что привело к гибели девяти и ранению 26 гражданских лиц. Позднее произошло убийство одного из высокопоставленных членов вооруженной оппозиции по прозвищу Абдулл Аль-Дала, о чем сообщал в сети Twitter военный источник (NorsForStudies). Еще один инцидент произошел недалеко от населенного пункта Саракиб. Взрывное устройство детонировало на обочине дороги, в результате чего пострадали два мирных жителя. К вечеру новый взрыв произошел у города Маарет Мисрин. Местные активисты утверждают, что виновниками случившегося являются боевики конкурирующих террористических группировок «Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурии», которые в данный момент соблюдают режим прекращения огня. В свою очередь, некоторые военные источники полагают, что организацией взрывов занимаются боевики, эвакуированные из Хомса и Дамаска.

Тем временем на западе региона осуществили боевые вылеты ВВС Сирии и ВКС РФ. Военные самолеты союзников атаковали опорные пункты джихадистов «Исламского движения Восточного Туркестана», которые выступают на стороне «Джебхат Ан-Нусры», в результате чего члены антиправительственной группировки понесли потери в живой силе и технике. Об этом сообщал информационный портал Al Masdar News. Также стало известно о готовящемся наступлении Сирийской арабской армии (САА) в данном районе.

Провинция Ракка

На юго-востоке провинции Ракка внезапно активизировались подпольные группы террористов «Исламского государства». Согласно информации новостного агентства 24 Raqqa, военный пикап проасадовских ополченческих отрядов подорвался на мине на магистрали, полегающей через населенные пункты Маадан и Шуайб Аль-Фатим. При взрыве один из ополченцев погиб, другой был ранен. Сообщалось о том, что террористам удалось проникнуть в районы, находящиеся под контролем Сирийской арабской армии (САА), со стороны оккупированных курдами территорий. Напомним, курды до сих пор не завершили полную зачистку занимаемой ими местности от следов военного присутствия ИГИЛовцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)