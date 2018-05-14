Сирия, 14 мая. Полевые командиры ИГ1 перебрасывают отряды подростков на юг Дамаска для сдерживания наступления САА. В результате недавнего взрыва в Ракке погибли семь военнослужащих США. Проамериканские боевики намерены перерезать трассы на границе провинций Хомс и Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: рискуют потерять контроль над участками ключевых шоссе на границе провинций Хомс и Дейр-эз-Зор; продолжают теснить отряды ИГИЛ1 в южных пригородах Дамаска.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 проходит подготовку в «школе снайперов» турецких националистов на западе от Алеппо; может присоединиться к вооруженной оппозиции в ходе возможной операции против САА на юго-западе САР.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): перебрасывает отряды подростков на передовую на юге Дамаска с целью сдержать наступление войск САР.

Международная коалиция: рассчитывает выбить проасадовские иранские подразделения с аэродромов «Т-4» и «Пальмира» в провинции Хомс; потеряла семь военнослужащих США при взрыве в Ракке.

Сирийская свободная армия** (ССА): наращивает силы в провинции Даръа за счет активизации иностранных поставок в преддверии возможной военной операции против САА.

Провинция Дамаск

Согласно информации агентства Al Manar News, полевые командиры «Исламского государства» по причине нехватки боевиков ввиду огромных потерь в живой силе организовали переброску вооруженной группы несовершеннолетних подростков на передовые позиции в южной части Дамаска в целях сдерживания подразделений Сирийской арабской армии (САА). В настоящее время террористы по-прежнему удерживают контроль над южными кварталами района Ярмук и северной частью пригорода Хаджар Аль-Асвад. Отмечается, что внутри анклава базируются до трех тысяч боевиков, имеющих на вооружении БПМ, зенитные установки и военные пикапы с установленными на них пулеметами крупных калибров. Кроме того, для сдерживания наступления войск САР джихадисты продолжают формировать новые огневые позиции снайперов на крышах домов.

Провинция Алеппо

Местный активист утверждает на своей странице в соцсети Twitter (@maytham956), что представители турецкого националистического движения «Серые волки» намерены сформировать новые группы снайперов среди боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» к западу от Алеппо. По информации источника, учения уже начались. Отмечается также, что после завершения подготовки бандформирования террористов-снайперов получат название «Волчьи отряды». К западу от административного центра региона базируются силы вооруженной оппозиции и исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой». Эти территории относятся к «Большому Идлибу» и являются частью четвертой зоны деэскалации. Турция как один из гарантов перемирия установила ряд своих наблюдательных пунктов к западу и юго-западу от Алеппо с целью осуществления мониторинга за соблюдением режима прекращения огня.

Провинция Хомс

На окраине Сирийской пустыни к югу от Пальмиры были неоднократно замечены перемещения вооруженных бандгрупп, предположительно относящихся к так называемой Новой сирийской армии (НСА), которая была сформирована Соединенными Штатами. Об этом сообщил Twitter-канал (@Syria_Hezb_Iran). Согласно предположениям источников новостного ресурса, исламисты и курирующие их американские силы специальных операций планируют перехватить контроль над участками ключевых транспортных артерии в регионе — Пальмира – Абу Кемаль и Абу Кемаль – Ат-Танф. Также не исключены попытки боевиков и США вытеснить проправительственные иранские подразделения с аэродромов САА «Т-4» и «Пальмира». Данные вооруженные формирования, действующие на юге Сирии, в большинстве своем проходят подготовку на базе Соединенных Штатов вблизи Ат-Танфа. В состав НСА входят «Джейш Усуд Аш-Шаркия», «Шахид Эль-Карьятейн», бывшие члены ИГИЛ и ряд других исламистских группировок.

Провинция Даръа

По сведениям информационного канала в Twitter (@A_J_S_B), боевики-исламисты, дислоцирующиеся в юго-западной части Сирии на границе с Израилем и Иорданией в настоящее время серьезно наращивают свою военную мощь за счет активизации военных поставок со стороны иностранных спонсоров. Наиболее мощные силы Свободной сирийской армии (ССА) и других группировок сейчас концентрируются в провинции Даръа. Ожидается, что в ближайшее время боевики могут выдвинуться в наступление на позиции правительственных войск САР с целью занять весь данный регион и соседнюю Эль-Кунейтру. Также отмечается, что поводом для начала захватнической операции может послужить провокация с беспочвенными обвинениями Дамаска в якобы нарушении войсками САР соглашения о перемирии на юго-западе страны. При этом к наступлению «Свободной армии» могут также присоединиться террористы «Джебхат ан-Нусры».

Провинция Ракка

При взрыве в городе Ракка, который произошел в субботу 12 мая, погибли семь американских военнослужащих, сообщает в сети Twitter (@NadieHarbi) местный источник. Данные о том, кем именно было заложено устройство, по-прежнему выясняются, однако, согласно предположениям, к этому причастны члены «Исламского государства». Напомним, позавчера в ходе расчистки завалов недалеко от центра Ракки бульдозер зацепил ковшом заминированный автомобиль, находившийся под обломками одного из разрушенных зданий, в результате чего прогремел взрыв. Ранее город являлся самопровозглашенной столицей ИГИЛ, однако в ходе кампании «Гнев Евфрата» Соединенные Штаты и подконтрольные им курдские Демократические силы Сирии**** (SDF) перехватили контроль над ним. Ракка была отбита ими еще осенью прошлого года, однако там до сих пор не завершились работы по разбору многочисленных завалов, образовавшихся в основном из-за регулярных бомбардировок ВВС проамериканской коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)