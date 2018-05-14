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Сирия новости 14 мая 07.00: США потеряли 7 солдат в Ракке, ИГИЛ готовит отряды подростков на юге Дамаска
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    Сирия новости 14 мая 07.00: США потеряли 7 солдат в Ракке, ИГИЛ готовит отряды подростков на юге Дамаска

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    На южной окраине Дамаска

    Сирия, 14 мая. Полевые командиры ИГ1 перебрасывают отряды подростков на юг Дамаска для сдерживания наступления САА. В результате недавнего взрыва в Ракке погибли семь военнослужащих США. Проамериканские боевики намерены перерезать трассы на границе провинций Хомс и Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: рискуют потерять контроль над участками ключевых шоссе на границе провинций Хомс и Дейр-эз-Зор; продолжают теснить отряды ИГИЛ1 в южных пригородах Дамаска.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 проходит подготовку в «школе снайперов» турецких националистов на западе от Алеппо; может присоединиться к вооруженной оппозиции в ходе возможной операции против САА на юго-западе САР.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ): перебрасывает отряды подростков на передовую на юге Дамаска с целью сдержать наступление войск САР.

    Международная коалиция: рассчитывает выбить проасадовские иранские подразделения с аэродромов «Т-4» и «Пальмира» в провинции Хомс; потеряла семь военнослужащих США при взрыве в Ракке.

    Сирийская свободная армия** (ССА): наращивает силы в провинции Даръа за счет активизации иностранных поставок в преддверии возможной военной операции против САА.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Согласно информации агентства Al Manar News, полевые командиры «Исламского государства» по причине нехватки боевиков ввиду огромных потерь в живой силе организовали переброску вооруженной группы несовершеннолетних подростков на передовые позиции в южной части Дамаска в целях сдерживания подразделений Сирийской арабской армии (САА). В настоящее время террористы по-прежнему удерживают контроль над южными кварталами района Ярмук и северной частью пригорода Хаджар Аль-Асвад. Отмечается, что внутри анклава базируются до трех тысяч боевиков, имеющих на вооружении БПМ, зенитные установки и военные пикапы с установленными на них пулеметами крупных калибров. Кроме того, для сдерживания наступления войск САР джихадисты продолжают формировать новые огневые позиции снайперов на крышах домов.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Местный активист утверждает на своей странице в соцсети Twitter (@maytham956), что представители турецкого националистического движения «Серые волки» намерены сформировать новые группы снайперов среди боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» к западу от Алеппо. По информации источника, учения уже начались. Отмечается также, что после завершения подготовки бандформирования террористов-снайперов получат название «Волчьи отряды». К западу от административного центра региона базируются силы вооруженной оппозиции и исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой». Эти территории относятся к «Большому Идлибу» и являются частью четвертой зоны деэскалации. Турция как один из гарантов перемирия установила ряд своих наблюдательных пунктов к западу и юго-западу от Алеппо с целью осуществления мониторинга за соблюдением режима прекращения огня.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    На окраине Сирийской пустыни к югу от Пальмиры были неоднократно замечены перемещения вооруженных бандгрупп, предположительно относящихся к так называемой Новой сирийской армии (НСА), которая была сформирована Соединенными Штатами. Об этом сообщил Twitter-канал (@Syria_Hezb_Iran). Согласно предположениям источников новостного ресурса, исламисты и курирующие их американские силы специальных операций планируют перехватить контроль над участками ключевых транспортных артерии в регионе — Пальмира – Абу Кемаль и Абу Кемаль – Ат-Танф. Также не исключены попытки боевиков и США вытеснить проправительственные иранские подразделения с аэродромов САА «Т-4» и «Пальмира». Данные вооруженные формирования, действующие на юге Сирии, в большинстве своем проходят подготовку на базе Соединенных Штатов вблизи Ат-Танфа. В состав НСА входят «Джейш Усуд Аш-Шаркия», «Шахид Эль-Карьятейн», бывшие члены ИГИЛ и ряд других исламистских группировок.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    По сведениям информационного канала в Twitter (@A_J_S_B), боевики-исламисты, дислоцирующиеся в юго-западной части Сирии на границе с Израилем и Иорданией в настоящее время серьезно наращивают свою военную мощь за счет активизации военных поставок со стороны иностранных спонсоров. Наиболее мощные силы Свободной сирийской армии (ССА) и других группировок сейчас концентрируются в провинции Даръа. Ожидается, что в ближайшее время боевики могут выдвинуться в наступление на позиции правительственных войск САР с целью занять весь данный регион и соседнюю Эль-Кунейтру. Также отмечается, что поводом для начала захватнической операции может послужить провокация с беспочвенными обвинениями Дамаска в якобы нарушении войсками САР соглашения о перемирии на юго-западе страны. При этом к наступлению «Свободной армии» могут также присоединиться террористы «Джебхат ан-Нусры».

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    При взрыве в городе Ракка, который произошел в субботу 12 мая, погибли семь американских военнослужащих, сообщает в сети Twitter (@NadieHarbi) местный источник. Данные о том, кем именно было заложено устройство, по-прежнему выясняются, однако, согласно предположениям, к этому причастны члены «Исламского государства». Напомним, позавчера в ходе расчистки завалов недалеко от центра Ракки бульдозер зацепил ковшом заминированный автомобиль, находившийся под обломками одного из разрушенных зданий, в результате чего прогремел взрыв. Ранее город являлся самопровозглашенной столицей ИГИЛ, однако в ходе кампании «Гнев Евфрата» Соединенные Штаты и подконтрольные им курдские Демократические силы Сирии**** (SDF) перехватили контроль над ним. Ракка была отбита ими еще осенью прошлого года, однако там до сих пор не завершились работы по разбору многочисленных завалов, образовавшихся в основном из-за регулярных бомбардировок ВВС проамериканской коалиции.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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