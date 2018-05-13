Сирия, 13 мая. В рядах боевиков на севере Алеппо происходят междоусобные стычки. Еще один взрыв прогремел в провинции Идлиб. ВКС РФ нанесли точечные авиаудары по опорным пунктам исламистов к северо-западу от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты к северо-западу от Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят авиаудары по расположениям ИГ1 на юге от Дамаска; эвакуировали 13 тысяч боевиков и членов их семей в Идлиб.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет междоусобные бои в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: потеряло электростанцию в районе Ярмука южнее Дамаска; обстреляло позиции САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Джейш Аль-Наср»: понесла потери в результате взрыва на севере провинции Идлиб.

ВС Ирака: арестовали трех террористов ИГ у города Мосул в провинции Ниневия.

Провинция Дамаск

К югу от Дамаска не утихают ожесточенные столкновения между силами САР и радикалами «Исламского государства». По информации новостного агентства Al Masdar News, террористы продолжают нести территориальные потери в районе Ярмука. Несмотря на крепкую оборону боевиков, Сирийская арабская армия (САА) далее продвигается вглубь оккупированных ИГИЛовцами территорий. Сирийские ВВС также наносят авиаудары по военным объектам группировки. Сообщается, что в ходе последних боев под контроль правительственных подразделений перешла электростанция, а также несколько близлежащих зданий. Военные источники AMN передают, что части САА намереваются разбить анклав джихадистов на несколько частей.

Провинция Алеппо

После недавних ударов исламистов вооруженной оппозиции по городу Алеппо, российские военные самолеты провели боевые вылеты над районами, контролируемыми радикалами, и нанесли точечные авиаудары по военным объектам исламистов. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (Syrianow10), под ударом оказались расположения боевиков в квартале Лерамун к северо-западу от столицы провинции.

Между тем в рядах вооруженной оппозиции вновь вспыхнули междоусобные стычки. Согласно данным информационного портала Al Masdar News, джихадисты группировки «Джейш Ахрар Аш-Шаркия» штурмовали военные базы бывших союзников — бригады ССА «Аль-Хамзат». В результате развернувшихся боев нападавшим удалось захватить оружие, несколько транспортных средств, а также арестовать около 15 исламистов «Аль-Хамзата». Напомним, ранее отряды «Джейш Ахрар Аш-Шаркия» базировались в районе Восточного Каламуна в Дамаске, однако были эвакуированы в рамках условий мирного соглашения с правительством Сирии.

Провинция Хомс

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что уже около 13 тысяч боевиков, вывезенных из Растанского котла, прибыли в провинцию Идлиб. Напомним, отряды исламистов эвакуируются на занимаемые вооруженной оппозицией районы Идлиба и Алеппо в рамках договоренности, достигнутой при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон. Радикалы были вынуждены принять условия мирного соглашения под натиском Сирийской арабской армии (САА) и российских ВКС.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (CivilWarMap) сообщает о том, что террористы «спящих ячеек» «Исламского государства» вновь провели вылазки в оккупированных Демократической армией Сирии**** (SDF) районах на юго-востоке провинции. Сообщается о том, что боевики террористической группировки обстреляли опорные пункты Сирийской арабский армии (САА) в районе города Абу Кемаль. Известно, что в результате взрывов, вызванных падением снарядов, погиб один из местных жителей, еще три человека получили ранения.

Провинция Идлиб

Некоторые военные источники связывают возросшую террористическую активность в Идлибе с вылазками боевиков, эвакуированных в регион из Хомса и Дамаска. Напомним, только сегодня в провинции произошли три взрыва. Кроме того, по данным агентства новостей Al Masdar News, еще одно взрывное устройство сработало в районе города Маарет Мисрин, расположенного на севере Идлиба. В результате взрыва погибли четыре исламиста антиправительственной организации «Джейш Аль-Наср». Порядка 20 радикалов вооруженной оппозиции были убиты в течение последних 48 часов при помощи СВУ, а также во время вооруженных нападений.

Ирак

Военный источник в социальной сети Twitter (DavidMWitty1) сообщает о том, что военнослужащие вооруженных сил Ирака арестовали трех террористов «Исламского государства» в провинции Ниневия недалеко от города Мосул. Обстоятельства задержания боевиков не раскрываются. Напомним, иракские правительственные силы регулярно проводят спецоперации, направленные на обнаружение и ликвидацию подпольных групп джихадистов, однако полностью искоренить их пока не удается. Напомним, официально об освобождении страны от ИГИЛовцев было объявлено в декабре прошлого года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)