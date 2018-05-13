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Сирия новости 13 мая 22.30: междоусобицы в рядах боевиков в Алеппо, новый взрыв в провинции Идлиб
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    Сирия новости 13 мая 22.30: междоусобицы в рядах боевиков в Алеппо, новый взрыв в провинции Идлиб

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    Междоусобицы в рядах ССА в Алеппо

    Сирия, 13 мая. В рядах боевиков на севере Алеппо происходят междоусобные стычки. Еще один взрыв прогремел в провинции Идлиб. ВКС РФ нанесли точечные авиаудары по опорным пунктам исламистов к северо-западу от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: провели боевые вылеты к северо-западу от Алеппо.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят авиаудары по расположениям ИГ1 на юге от Дамаска; эвакуировали 13 тысяч боевиков и членов их семей в Идлиб.

    Сирийская свободная армия** (ССА): ведет междоусобные бои в северной части Алеппо.

    «Исламское государство»1: потеряло электростанцию в районе Ярмука южнее Дамаска; обстреляло позиции САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

    «Джейш Аль-Наср»: понесла потери в результате взрыва на севере провинции Идлиб.

    ВС Ирака: арестовали трех террористов ИГ у города Мосул в провинции Ниневия.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — ДамаскК югу от Дамаска не утихают ожесточенные столкновения между силами САР и радикалами «Исламского государства». По информации новостного агентства Al Masdar News, террористы продолжают нести территориальные потери в районе Ярмука. Несмотря на крепкую оборону боевиков, Сирийская арабская армия (САА) далее продвигается вглубь оккупированных ИГИЛовцами территорий. Сирийские ВВС также наносят авиаудары по военным объектам группировки. Сообщается, что в ходе последних боев под контроль правительственных подразделений перешла электростанция, а также несколько близлежащих зданий. Военные источники AMN передают, что части САА намереваются разбить анклав джихадистов на несколько частей.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — АлеппоПосле недавних ударов исламистов вооруженной оппозиции по городу Алеппо, российские военные самолеты провели боевые вылеты над районами, контролируемыми радикалами, и нанесли точечные авиаудары по военным объектам исламистов. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (Syrianow10), под ударом оказались расположения боевиков в квартале Лерамун к северо-западу от столицы провинции.

    Между тем в рядах вооруженной оппозиции вновь вспыхнули междоусобные стычки. Согласно данным информационного портала Al Masdar News, джихадисты группировки «Джейш Ахрар Аш-Шаркия» штурмовали военные базы бывших союзников — бригады ССА «Аль-Хамзат». В результате развернувшихся боев нападавшим удалось захватить оружие, несколько транспортных средств, а также арестовать около 15 исламистов «Аль-Хамзата». Напомним, ранее отряды «Джейш Ахрар Аш-Шаркия» базировались в районе Восточного Каламуна в Дамаске, однако были эвакуированы в рамках условий мирного соглашения с правительством Сирии.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — ХомсСирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что уже около 13 тысяч боевиков, вывезенных из Растанского котла, прибыли в провинцию Идлиб. Напомним, отряды исламистов эвакуируются на занимаемые вооруженной оппозицией районы Идлиба и Алеппо в рамках договоренности, достигнутой при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон. Радикалы были вынуждены принять условия мирного соглашения под натиском Сирийской арабской армии (САА) и российских ВКС.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-ЗорTwitter-канал (CivilWarMap) сообщает о том, что террористы «спящих ячеек» «Исламского государства» вновь провели вылазки в оккупированных Демократической армией Сирии**** (SDF) районах на юго-востоке провинции. Сообщается о том, что боевики террористической группировки обстреляли опорные пункты Сирийской арабский армии (САА) в районе города Абу Кемаль. Известно, что в результате взрывов, вызванных падением снарядов, погиб один из местных жителей, еще три человека получили ранения.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — ИдлибНекоторые военные источники связывают возросшую террористическую активность в Идлибе с вылазками боевиков, эвакуированных в регион из Хомса и Дамаска. Напомним, только сегодня в провинции произошли три взрыва. Кроме того, по данным агентства новостей Al Masdar News, еще одно взрывное устройство сработало в районе города Маарет Мисрин, расположенного на севере Идлиба. В результате взрыва погибли четыре исламиста антиправительственной организации «Джейш Аль-Наср». Порядка 20 радикалов вооруженной оппозиции были убиты в течение последних 48 часов при помощи СВУ, а также во время вооруженных нападений.

    Ирак

    Карта военных действий — ИракВоенный источник в социальной сети Twitter (DavidMWitty1) сообщает о том, что военнослужащие вооруженных сил Ирака арестовали трех террористов «Исламского государства» в провинции Ниневия недалеко от города Мосул. Обстоятельства задержания боевиков не раскрываются. Напомним, иракские правительственные силы регулярно проводят спецоперации, направленные на обнаружение и ликвидацию подпольных групп джихадистов, однако полностью искоренить их пока не удается. Напомним, официально об освобождении страны от ИГИЛовцев было объявлено в декабре прошлого года.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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