Помпео рассказал, какую сделку Трамп хочет заключить с Ираном

Вашингтон, 13 мая. Президент США Дональд Трамп хочет заключить новую сделку с Ираном, которая бы полностью защитила Соединенные Штаты и страны Европы от любых агрессивных действий исламской республики. Об этом в воскресенье заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, существующий Совместный всеобъемлющий план действий призван «защитить мир» только от иранских ракет, но при этом не берет в расчет другие формы проявления агрессии. Глава Госдепартамента полагает, что за те три года, что действует « ядерная сделка», Иран стал вести себя более враждебно.

«Благосостояние, достигнутое в Иране в результате выполнения СВПД, стало локомотивом враждебной деятельности Ирана. Оно подпитывало Корпус «Стражей исламской революции», обеспечивало ресурсы для его работы в Сирии и Ираке», — отметил Помпео.

Политик выразил надежду на то, что США в ближайшие дни или недели согласуют новую сделку, передает Fox News.

Напомним, что ранее Трамп заявил об одностороннем выходе США из иранской «ядерной сделки», которая в 2015 году была согласована его предшественником Бараком Обамой, странами «Шестерки», Тегераном и Совбезом ООН. Россия и большинство европейских партнеров США осудили действия Вашингтона, которые могут поставить крест на всех достигнутых дипломатических достижениях.