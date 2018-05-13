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Политика
Помпео рассказал, какую сделку Трамп хочет заключить с Ираном
Политика
Иран назвал условия сохранения ядерной сделки
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    Помпео рассказал, какую сделку Трамп хочет заключить с Ираном

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    Помпео рассказал, какую сделку Трамп хочет заключить с Ираном

    Вашингтон, 13 мая. Президент США Дональд Трамп хочет заключить новую сделку с Ираном, которая бы полностью защитила Соединенные Штаты и страны Европы от любых агрессивных действий исламской республики. Об этом  в воскресенье заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

    По его словам, существующий Совместный всеобъемлющий план действий призван «защитить мир» только от иранских ракет, но при этом не берет в расчет другие формы проявления агрессии. Глава Госдепартамента полагает, что за те три года, что действует « ядерная сделка», Иран стал вести себя более враждебно.

    «Благосостояние, достигнутое в Иране в результате выполнения СВПД, стало локомотивом враждебной деятельности Ирана. Оно подпитывало Корпус «Стражей исламской революции», обеспечивало ресурсы для его работы в Сирии и Ираке», — отметил Помпео.

    Политик выразил надежду на то, что США в ближайшие дни или недели согласуют новую сделку, передает Fox News.

    Напомним, что ранее Трамп заявил об одностороннем выходе США из иранской «ядерной сделки», которая в 2015 году была согласована  его предшественником Бараком Обамой, странами «Шестерки», Тегераном и Совбезом ООН. Россия и большинство европейских партнеров США осудили действия Вашингтона, которые могут поставить крест на всех достигнутых дипломатических достижениях.

    Автор: Антон Соколов
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