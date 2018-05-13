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Киев обещал прояснить ситуацию с украинским консулом-антисемитом в Гамбурге
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    Киев обещал прояснить ситуацию с украинским консулом-антисемитом в Гамбурге

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    Киев обещал прояснить ситуацию с украинским консулом-антисемитом в Гамбурге

    Киев, 13 мая. Украинские власти проверяют информацию об антисемитских высказываниях украинского консула в Гамбурге Василия Марущинеца. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    «Получаю сообщение от своих подписчиков по информации о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат»,— пишет он в Facebook.

    Об антисемитских настроениях украинского дипломата ранее сообщил блогер Анатолий Шарий. Он привел в пример несколько постов консула в Facebook, в которых он нападает на евреев, обвиняя их в том, что они якобы развязали Вторую мировую войну и в других политических проблемах. При этом он активно использовал уничижительную и бранную лексику. Некоторые антисемитские посты политик дублировал на немецком языке.

    Отметим, что сам Марущинец ранее неоднократно жаловался на модераторов Facebook, которые блокируют его страницу в социальной сети.

    Автор: Антон Соколов
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