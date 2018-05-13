СМИ: Сергей Скрипаль ездил в Прагу и контактировал с чешской разведкой

Прага, 13 мая. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, уличенный в работе на британскую разведку, ездил в Прагу, а также входил в контакт с представителями чешских разведслужб. Об этом сообщает пражская газета Respekt.

Издание отмечает, что свою поездку в Чехию Скрипаль совершил в тот момент, когда он помогал британской Ми-6 выявить российских агентов за границей. Британцы разрешили шпиону контактировать с разведкой дружественных стран.

Как минимум один раз в 2012 году Скрипаль ездил в Прагу, а потом еще раз встречался с представителями чешскими спецслужбами, но уже на британской территории. При этом источник Respekt полагает, что эти контакты не связаны с отравлением экс-полковника ГРУ.

Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери в начале марта. Британские власти, которые полагают, что Скрипали были отравлены токсичным веществом «Новичок», сразу же обвинили Россию, не предоставив при этом никаких доказательств. Примечательно, что после скандала с «делом Скрипаля» власти Чехии заявили, что производили на яд «Новичок», однако в небольших количествах.