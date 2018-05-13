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Политика
Армия Сирии продвинулась на юге Дамаска после ожесточенной битвы с ИГ
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    Армия Сирии продвинулась на юге Дамаска после ожесточенной битвы с ИГ

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    Армия Сирии продвинулась на юге Дамаска после ожесточенной битвы с ИГ

    Дамаск, 13 мая. Сирийская правительственная армия существенно продвинулась вглубь южной части Дамаска после ожесточенной битвы с боевиками «Исламского государства»1

    Как сообщает агентство AMN, правительственные силы предприняли удачный штурм города Хаджар-аль-Асвад, в ходе которого освободили муниципальное здание, электростанцию и все дома, находящиеся неподалеку. Большинство из освобожденных районов находятся к северо-западу от опорного пункта запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ДАИШ)

    На данный момент САА пытается продвинуться в сторону других своих соединений, идущих со стороны лагеря Ярмук.

    Ранее сообщалось, что сирийская армия атаковала пункта управления ИГ1 на юге столицы арабской республики. Таким образом, войска близки к тому, чтобы полностью вернуть под контроль Дамаск.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Соколов
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