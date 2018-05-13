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Нетаньяху призвал все страны перенести посольства в Иерусалим
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    Нетаньяху призвал все страны перенести посольства в Иерусалим

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    Нетаньяху призвал все страны перенести посольства в Иерусалим

    Тель-Авив, 13 мая. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что всем странам необходимо перенести свои посольства в Иерусалим. Политик призвал последовать примеру США. Это, по его мнению, поможет достижению мира в регионе.

    «Я призываю все страны присоединиться к США и перенести свои посольства в Иерусалим, — сказал Нетаньяху на торжественном приеме в честь намеченного на вторник открытия американской дипмиссии.

    «Перенесите их в Иерусалиме, потому что это правильно. Перенесите свои посольства в Иерусалим, потому что это способствует достижению мира», — пояснил премьер. 

    Напомним, ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп не приедет на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме — глава Соединенных Штатов будет присутствовать на ней виртуально.

    Автор: Тимур Румянцев
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