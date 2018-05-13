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Происшествия
Пять студентов погибли при обрушении моста в Пакистане
Происшествия
Пять студентов погибли при обрушении моста в Пакистане
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    Пять студентов погибли при обрушении моста в Пакистане

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    Пять студентов погибли при обрушении моста в Пакистане

    Исламабад, 13 мая. По меньшей мере пять из 40 студентов погибли при обрушении моста в контролируемой Пакистаном области Кашмира, еще 12 человек пропали без вести.

    Трагедия произошла в горном ущелье, расположенном в районе Нилум.  Местные власти полагают, что пропавшие студенты, вероятнее всего, тоже погибли.

    «Мы нашли четыре тела парней и одно тело девушки. Еще 12  студентов до сих пор не найдены. Мы не питаем надежд на то, что они выжили, поскольку вода в реке очень холодная», — рассказал  высокопоставленный правительственный чиновник в Музаффарабаде (столица пакистанской территории Кашмира) Чодхари Имтиаз.

    По словам сотрудника местной полиции Салема Дуррани, возле моста стояло предупреждение о том, что переходить его можно было только небольшими группами — не больше пяти человек за раз.

    «Мост рухнул, потому что около 40 человек поднялись на него в одно и то же время. Его цементированный фундамент не смог выдержать вес», — цитирует его AFP.

    Автор: Антон Соколов
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