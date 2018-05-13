Пять студентов погибли при обрушении моста в Пакистане

Исламабад, 13 мая. По меньшей мере пять из 40 студентов погибли при обрушении моста в контролируемой Пакистаном области Кашмира, еще 12 человек пропали без вести.

Трагедия произошла в горном ущелье, расположенном в районе Нилум. Местные власти полагают, что пропавшие студенты, вероятнее всего, тоже погибли.

«Мы нашли четыре тела парней и одно тело девушки. Еще 12 студентов до сих пор не найдены. Мы не питаем надежд на то, что они выжили, поскольку вода в реке очень холодная», — рассказал высокопоставленный правительственный чиновник в Музаффарабаде (столица пакистанской территории Кашмира) Чодхари Имтиаз.

По словам сотрудника местной полиции Салема Дуррани, возле моста стояло предупреждение о том, что переходить его можно было только небольшими группами — не больше пяти человек за раз.