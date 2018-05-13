Крид, Киркоров и Бузова: YouTube составил рейтинг самых популярных российских исполнителей

Москва, 13 мая. Певец Егор Крид стал самым популярным исполнителем в России в хит-параде YouTube.

По результатам на конец апреля и начало мая на втором месте оказался музыкант Элджей. Замыкает тройку лидеров дуэт «Время и Стекло». В хит-параде также значатся Ольга Бузова, MiyaGi & Endshpiel, Pharaoh, Matrang, Loboda, «Ленинград» и Jah Khalib.

Среди музыкальных клипов лидирует творение Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», на втором месте находится «Миллион алых роз» Егора Крида, далее следует ролик рэпера Pharaon «Одним целым», передает агентство «Ридус».

Напомним, что звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова в клипе Филиппа Киркорова встала за кассу супермаркета.