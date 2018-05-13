«Эра беспилотных танков уже наступила»: National Interest восхитился российскими «Уранами»

Москва, 13 мая. Россия обогнала своих конкурентов как минимум на один шаг в производстве наземных военных беспилотников. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала National Interest Юджин Чоу, который с восхищением рассказал о российских роботизированных танках «Уран-6» и «Уран-9».

По его словам, обе машины прекрасно показали себя в Сирии. «Уран-6» активно применялся при разминировании Пальмиры, что позволило спасти множество жизней мирного населения. Об испытаниях «Урана-9» российские специалисты пока не раскрывают, однако Чоу уверен, что, как и другая российская военная техника в Сирии, роботизированный танк успешно себя зарекомендовал.

«Как показал «Уран-9», в технологическом отношении эра беспилотных танков уже наступила, вопрос лишь в том, как армии мира будут ими распоряжаться. Россия опробовала их раньше всех, и ее следующие шаги могут иметь серьезные последствия для других стран», — добавил журналист.

Напомним, что оснащенный тралом роботизированный комплекс «Уран-6» предназначен для разминирования местности, а «Уран-9» — для разведки и огневой поддержки.