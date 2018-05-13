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Стала известна причина смерти грузинского актера Цуладзе
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    Стала известна причина смерти грузинского актера Цуладзе

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    Стала известна причина смерти грузинского актера Цуладзе

    Тбилиси, 13 мая. Советский и грузинский актер, кинорежиссер, сценарист и телеведущий, Заслуженный артист Грузинской ССР Баадур Цуладзе скончался на 84-году жизни. По информации грузинского Первого канала, причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.

    «После продолжительной болезни скончался известный грузинский актер и кинорежиссер Баадур Цуладзе. Ему было 83 года», — информирует ТВ.

    Баадур Сократович появился на свет в 1935 году в Батуми. Широкую известность он получил после ролей в таких фильмах, как «Приключения Буратино», «Листопад» и «Будьте моим мужем». За Цуладзе числится более 90 ролей. Кроме того, в десяти кинолентах он выступил в качестве режиссера. 

    Баадур Сократович также был талантливым ведущим — на грузинском ТВ он вел кулинарную телепередачу. Цуладзе — автор полнометражных работ «Награда» (1965), «Перерыв» (1978), «Наш черед, ребята!» (1986). Все работы были отмечены премиями и наградами.

    Автор: Тимур Румянцев
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