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Трамп заявил, что США и Китай работают над возвращением ZTE на рынок
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    Трамп заявил, что США и Китай работают над возвращением ZTE на рынок

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    Трамп заявил, что США и Китай работают над возвращением ZTE на рынок

    Вашингтон, 13 мая. Американский президент Дональд Трамп ведет сотрудничество с председателем КНР Си Цзиньпинем в деле возобновления работы китайской телекоммуникационной компании ZTE. 

    Об этом сообщил сам Трамп в своем микроблоге в twitter.

    «Председатель Китая Си [Цзиньпин] и я сотрудничаем в деле предоставления возможности крупной китайской телефонной компании ZTE быстро вернуться в бизнес», — отметил американский лидер.

    По его словам, «в Китае было потеряно слишком много рабочих мест» после приостановки деятельности ZTE из-за наложенных Вашингтоном санкций.

    Глава США добавил, что с этим будет разбираться министерство торговли, ведомству уже было дано соответствующее поручение.

    Напомним, министерства торговли США запретило китайской корпорации закупку комплектующих у американских производителей и использование операционной системы Android от Google. В результате ZTE полностью остановила производство смартфонов.

    Автор: Тимур Румянцев
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