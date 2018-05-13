Трамп заявил, что США и Китай работают над возвращением ZTE на рынок

Вашингтон, 13 мая. Американский президент Дональд Трамп ведет сотрудничество с председателем КНР Си Цзиньпинем в деле возобновления работы китайской телекоммуникационной компании ZTE.

Об этом сообщил сам Трамп в своем микроблоге в twitter.

«Председатель Китая Си [Цзиньпин] и я сотрудничаем в деле предоставления возможности крупной китайской телефонной компании ZTE быстро вернуться в бизнес», — отметил американский лидер.

По его словам, «в Китае было потеряно слишком много рабочих мест» после приостановки деятельности ZTE из-за наложенных Вашингтоном санкций.

Глава США добавил, что с этим будет разбираться министерство торговли, ведомству уже было дано соответствующее поручение.

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2018

Напомним, министерства торговли США запретило китайской корпорации закупку комплектующих у американских производителей и использование операционной системы Android от Google. В результате ZTE полностью остановила производство смартфонов.