«Мне меняют личность»: в Twitter Юлии Скрипаль опубликовали фото ее новых волос

Лондон, 13 мая. Дочери бывшего полковника ГРУ Юлии Скрипаль, которая вместе с отцом была отравлена в британском городе Солсбери, меняют внешность. Об этом говорится в неверифицированном Twitter-аккаунте, заведенном на имя девушки.

«Мне меняют личность. У меня теперь такие волосы», — пишет Юлия Скрипаль, выкладывая фото светлых прядей.

На фотографии не видно лица и помещения, однако можно предположить, что снимок был сделан в больничной палате. Из микроблога также стало известно, что в настоящий момент дочь фигуранта шпионского скандала находится в США. В Twitter-аккаунте говорится, что Юлии Скрипаль не очень нравится в Штатах, и она хочет оттуда уехать.

Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в Великобритании. Местные власти заявили, что оба были отравлены токсичным веществом «Новичок», после чего Лондон обвинил в инциденте Россию. При этом британская сторона не предоставила никаких доказательств, а все обвинения строила с формулировкой «велика вероятность».