Меню
Политика
«Мне меняют личность»: в Twitter Юлии Скрипаль опубликовали фото ее новых волос
Происшествия
Пять студентов погибли при обрушении моста в Пакистане
Следующая новость
Загрузка...

    «Мне меняют личность»: в Twitter Юлии Скрипаль опубликовали фото ее новых волос

    237

    «Мне меняют личность»: в Twitter Юлии Скрипаль опубликовали фото ее новых волос

    Лондон, 13 мая. Дочери бывшего полковника ГРУ Юлии Скрипаль, которая вместе с отцом была отравлена в британском городе Солсбери, меняют внешность. Об этом говорится в неверифицированном Twitter-аккаунте, заведенном на имя девушки.

    «Мне меняют личность. У меня теперь такие волосы», — пишет Юлия Скрипаль, выкладывая фото светлых прядей.

    На фотографии не видно лица и помещения, однако можно предположить, что снимок был сделан в больничной палате. Из микроблога также стало известно, что в настоящий момент дочь фигуранта шпионского скандала находится в США. В Twitter-аккаунте говорится, что Юлии Скрипаль не очень нравится в Штатах, и она хочет оттуда уехать.

    Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в Великобритании. Местные власти заявили, что оба были отравлены токсичным веществом «Новичок», после чего Лондон обвинил в инциденте Россию. При этом британская сторона не предоставила никаких доказательств, а все обвинения строила с формулировкой «велика вероятность».

     

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.