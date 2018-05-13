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Украина
Порошенко отреагировал на смертельное ДТП в Белоруссии с юными футболистами с Украины
Происшествия
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    Порошенко отреагировал на смертельное ДТП в Белоруссии с юными футболистами с Украины

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    Порошенко отреагировал на смертельное ДТП в Белоруссии с юными футболистами с Украины

    Киев, 13 мая. Украинский президент Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter выразил соболезнования юным украинским футболистам, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Белоруссии. 

    «Искренние соболезнования юным футболистам украинской сборной и их семьям, пострадавшим в результате ДТП в Белоруссии», — отреагировал политик.

    По его словам, он также дал поручение медикам и украинским дипломатам оказать всю необходимую помощь.

    Ранее в Каменецком районе Белоруссии водитель микроавтобуса, внутри которого находились дети из украинской футбольной команды, совершил попутное столкновение с погрузчиком. Жертвой случившегося стал ребенок 2005 года рождения. Остальные пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

    Напомним, несколько дней назад один человек погиб и двое пострадали в крупном ДТП на востоке Москвы.

    Автор: Тимур Румянцев
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