Порошенко отреагировал на смертельное ДТП в Белоруссии с юными футболистами с Украины
Киев, 13 мая. Украинский президент Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter выразил соболезнования юным украинским футболистам, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Белоруссии.
«Искренние соболезнования юным футболистам украинской сборной и их семьям, пострадавшим в результате ДТП в Белоруссии», — отреагировал политик.
По его словам, он также дал поручение медикам и украинским дипломатам оказать всю необходимую помощь.
Щирі співчуття юним футболістам української збірної та їхнім родинам, які постраждали внаслідок ДТП в Білорусі. Доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу— Петро Порошенко (@poroshenko) May 13, 2018
Ранее в Каменецком районе Белоруссии водитель микроавтобуса, внутри которого находились дети из украинской футбольной команды, совершил попутное столкновение с погрузчиком. Жертвой случившегося стал ребенок 2005 года рождения. Остальные пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
Напомним, несколько дней назад один человек погиб и двое пострадали в крупном ДТП на востоке Москвы.