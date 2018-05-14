Сирия отбила атаки Израиля: жители Эль-Кунейтры рассказали ФАН, что спасло их от агрессии Тель-Авива

Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии посетил юго-западную провинцию арабской республики Эль-Кунейтру, граничащую с Израилем. Ему удалось обсудить осложнившуюся обстановку с жителями прифронтового района вблизи оккупированных Тель-Авивом Голанских высот. Эксклюзивные кадры из города Аль-Баас, недавно подвергшегося ударам израильской армии, — в нашем материале.

Напомним, Тель-Авив атаковал позиции иранского ополчения, помогающего Сирийской арабской армии (САА) в борьбе с террористическими группировками, а также близлежащие гражданские объекты на окраине данного населенного пункта в ночь с 8-го на 9-е мая. В следующие сутки союзники войск САР нанесли массированный ответный удар строго по расположениям ЦАХАЛ. На это Израиль ответил серией новых обстрелов в провинциях Дамаск и Эль-Кунейтра, в результате которых, в частности, пострадали несколько гражданских лиц в предместьях сирийской столицы.

Житель города Аль-Басс по имени Муталиб отметил, что и в Дамаске, и в Эль-Кунейтре жертв могло быть значительно больше, если бы не работа сирийских систем ПВО. Именно они смогли защитить граждан от израильской агрессии и будут защищать впредь.

«Недавно были удары по городу Аль-Баас, но противоракетная оборона нашей сирийской армии отбила большую их часть. На нас были запущены ракеты из Израиля. Наши системы ПВО перехватили их, вновь подтвердив свою высокую эффективность. И в дальнейшем мы всегда также будем защищать себя от израильского врага», — подчеркнул мужчина.

За время сирийского конфликта Тель-Авив нанес почти сто ударов по территории Сирии, объясняя свои действия борьбой с ростом иранского влияния на Ближнем Востоке. При этом израильские бомбежки нередко провоцируют активизацию деятельности вооруженных исламистских формирований, выступающих против правительственных сил САР на юго-западе страны. Более того, ряд экспертов уверены, что израильские спецслужбы непосредственно сотрудничают с боевиками, в том числе и из «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ), с целью расширить буферную зону вокруг незаконно удерживаемых Тель-Авивом Голанских высот.

1 Организация запрещена на территории РФ.