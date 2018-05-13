Стычка футболистов во время матча «Спартак»-«Динамо» попала на видео

Москва, 13 мая. Московский «Спартак» потерпел поражение в матче с «Динамо» в рамках чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых.

Единственный гол в игре забил форвард «Динамо» Евгений Луценко, который пробил ворота соперника на 35-й минуте встречи. Победу «Динамо» омрачила стычка, которая произошла между футболистами прямо на поле.

На кадрах видео, который выложил в Сеть один из болельщиков, можно заметить, как игроки «Спартака» Квинси Промес и Зе Луиш выясняют отношения с бело-голубыми — Кристианом Хольменом, Самбой Соу и Константином Раушем. Впоследствии к ним стали присоединяться товарищи по командам, и спор между футболистами едва не перерос в масштабную потасовку, однако арбитры быстро развели спортсменов в разные стороны.

Отметим, что сама игра на поле тоже проходила довольно грубо. Уже во время первых девяти минут судья дважды показывал желтую карточку. Большую часть матча ситуацией владел «Спартак, однако красно-белые так и не смогли забить гол из-за активной защиты динамовцев.