Меню
Общество
Очевидцы сняли на видео смерч в Астрахани
Происшествия
Пять студентов погибли при обрушении моста в Пакистане
Следующая новость
Загрузка...

    Очевидцы сняли на видео смерч в Астрахани

      /  Обновлено: 
    198

    Очевидцы сняли на видео смерч в Астрахани

    Москва, 13 мая. В Трусовском районе Астрахани прошел смерч. Атмосферный вихрь большой высоты заснял местный житель. Позже видео было опубликовано на видеохостинге YouTube.

    На кадрах можно увидеть, как природное явление перемещается по городу, а также изменяет форму. Несколько минут вихрь кружит над землей, а позже рассеивается.

    «Мы думаем, что это смерч», — сказал автор ролика за кадром.

    «В Астрахани довольно редко увидишь такое явление», — прокомментировал видео один из пользователей YouTube.

    Следует отметить, что эксперты пока никак не прокомментировали загадочный смерч, который внезапно появился в Астрахани.


     



     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.