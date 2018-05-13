Очевидцы сняли на видео смерч в Астрахани
Москва, 13 мая. В Трусовском районе Астрахани прошел смерч. Атмосферный вихрь большой высоты заснял местный житель. Позже видео было опубликовано на видеохостинге YouTube.
На кадрах можно увидеть, как природное явление перемещается по городу, а также изменяет форму. Несколько минут вихрь кружит над землей, а позже рассеивается.
«Мы думаем, что это смерч», — сказал автор ролика за кадром.
«В Астрахани довольно редко увидишь такое явление», — прокомментировал видео один из пользователей YouTube.
Следует отметить, что эксперты пока никак не прокомментировали загадочный смерч, который внезапно появился в Астрахани.