Меню
Весь мир
Главные новости 13 мая
Происшествия
Пять студентов погибли при обрушении моста в Пакистане
Следующая новость
Загрузка...

    Главные новости 13 мая

    49

    Главные новости 13 мая

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 13 мая.

    На практику в Крым по специальности «Туризм» направил своих студентов Сумский государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко. Молодые люди прибыли на полуостров без согласования со службой безопасности Украины. «Пружина сжимается»: в Крыму отреагировали на визит украинских студентов в обход СБУ.

    Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ракетная атака на зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» в Сирии была произведена потому, что он вел огонь по израильским самолетам. Армия Израиля назвала причину уничтожения «Панциря-С1» в Сирии.

    Певец Melovin, представлявший Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2018, во время разговора с ведущей состязания укусил ее за плечо. Украинский певец Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018».

    Автомобильные специалисты составили топ-10 самых продаваемых легковых машин с пробегом на российском рынке, проанализировав данные с января по март текущего года. Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России.

    На всей линии соприкосновения в Донбассе накануне велись интенсивные бои. Об этом заявляет  пресс-служба операции Объединенных сил Украины. Взяли хитростью: Басурин рассказал, как ДНР отбила атаку ВСУ.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко раскритиковала украинские власти в Facebook за ложь о мероприятии, которое якобы проводилось под эгидой ООН. Она подчеркнула крайнюю степень лживости украинских дипломатов. «Это не вранье, это уже ад»: Захарова представила доказательства лжи Украины в ООН.

    Вашингтон опасается, что иранские отряды и силы, поддерживающие Тегеран, могут захватить военную базу Соединенных штатов в районе Ат-Танф в южной части Сирии. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском парламенте. Сделать врага: в Госдуме пояснили, почему США ждут иранской атаки на базу Ат-Танф в Сирии.

    Самыми востребованными смартфонами, невзирая на высокую стоимость, стали устройства американской компании Apple. Первые четыре строчки рейтинга занимают устройства «яблочной» компании, а топ-5 замыкает новый Xiaomi Redmi 5A.  Названы самые продаваемые смартфоны в 2018 году.

    Китайская автомобилестроительная компания Lifan привезет на российский рынок флагманский внедорожник Lifan X80. Lifan привезет в Россию новый флагманский кроссовер Lifan X80.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.