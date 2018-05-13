Главные новости 13 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 13 мая.

На практику в Крым по специальности «Туризм» направил своих студентов Сумский государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко. Молодые люди прибыли на полуостров без согласования со службой безопасности Украины. «Пружина сжимается»: в Крыму отреагировали на визит украинских студентов в обход СБУ.

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ракетная атака на зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» в Сирии была произведена потому, что он вел огонь по израильским самолетам. Армия Израиля назвала причину уничтожения «Панциря-С1» в Сирии.

Певец Melovin, представлявший Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2018, во время разговора с ведущей состязания укусил ее за плечо. Украинский певец Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018».

Автомобильные специалисты составили топ-10 самых продаваемых легковых машин с пробегом на российском рынке, проанализировав данные с января по март текущего года. Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России.

На всей линии соприкосновения в Донбассе накануне велись интенсивные бои. Об этом заявляет пресс-служба операции Объединенных сил Украины. Взяли хитростью: Басурин рассказал, как ДНР отбила атаку ВСУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко раскритиковала украинские власти в Facebook за ложь о мероприятии, которое якобы проводилось под эгидой ООН. Она подчеркнула крайнюю степень лживости украинских дипломатов. «Это не вранье, это уже ад»: Захарова представила доказательства лжи Украины в ООН.

Вашингтон опасается, что иранские отряды и силы, поддерживающие Тегеран, могут захватить военную базу Соединенных штатов в районе Ат-Танф в южной части Сирии. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском парламенте. Сделать врага: в Госдуме пояснили, почему США ждут иранской атаки на базу Ат-Танф в Сирии.

Самыми востребованными смартфонами, невзирая на высокую стоимость, стали устройства американской компании Apple. Первые четыре строчки рейтинга занимают устройства «яблочной» компании, а топ-5 замыкает новый Xiaomi Redmi 5A. Названы самые продаваемые смартфоны в 2018 году.

Китайская автомобилестроительная компания Lifan привезет на российский рынок флагманский внедорожник Lifan X80. Lifan привезет в Россию новый флагманский кроссовер Lifan X80.