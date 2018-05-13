Сирия, 13 мая. САА при поддержке ВКС РФ готовится к военной операции на западе Идлиба. САА отбила у ИГ1 здание школы в районе Ярмука южнее Дамаска. Новый взрыв произошел недалеко от города Саракиб в западной части Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии проводят боевые вылеты в западной части провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у ИГ здание школы «Асад ибн Фурат» в районе Ярмука к югу от Дамаска; мобилизуют войска на севере Латакии.

«Исламское государство»1: организовало два взрыва в провинции Киркук в Ираке.

Курды: утверждают, что захватили населенный пункт Багуз Тахтани на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: оказывает поддержку курдам в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

На военной карте Civil War Map появились сведения, согласно которым силам Сирийской арабской армии (САА) и проправительственным ополченцам-шиитам удалось отбить у боевиков «Исламского государства» здание школы «Асад ибн Фурат» в районе Ярмука. Значительную поддержку войскам Башара Асада и их союзникам оказали военные самолеты ВВС Сирии. По информации новостного агентства Al Masdar News, сирийская авиация нанесла несколько точечных авиаударов по военным объектам и зонам дислокации террористов в районах Хаджар Аль-Асвад и Ярмук. Ожидается, что в скором времени ИГИЛовцы попытаются возобновить мирные переговоры с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон. Напомним, ранее боевики отказались принять предложенные им условия.

Тем временем российская военная полиция начала патрулировать города Бейт-Сахм, Бабила и Ялда, которые ранее были полностью зачищены от радикалов вооруженной оппозиции. Напомним, за последние восемь дней юг Дамаска покинули более 3200 боевиков и как минимум 5000 членов их семей.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские военные источники утверждают, что Демократическим силам Сирии**** (SDF) удалось полностью захватить населенный пункт Багуз Тахтани в ходе ожесточенных боев с террористами «Исламского государства». Тогда как местное информационное агентство DeirEzzor 24 сообщает о том, что вооруженные столкновения в предместьях города все еще не утихают. Напомним, недавно курдские отряды заявили о возобновлении контртеррористической военной кампании под названием «Буря Джазиры», однако пока преуспеть на данном направлении курдам не удается, несмотря на поддержку со стороны ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами.

Провинция Идлиб

Объединенные силы российских ВКС и ВВС Сирии провели боевые вылеты в западной части региона. Как передает информационный портал Al Masdar News, под ударами оказались военные объекты антиправительственной группировки «Исламское движение Восточного Туркестана», которая сотрудничает с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. В результате воздушных атак джихадисты понесли потери в живой силе и военной технике в окрестностях населенного пункта Джиср Аш-Шугур. Кроме того, в преддверии грядущего наступления Сирийская арабская армия (САА) начала мобилизацию своих войск на севере Латакии.

Новый взрыв прогремел на северо-западе провинции Идлиб, передают военные источники AMN. По информации интернет-портала Emaan News Center, подконтрольного вооруженной оппозиции, бомба была заложена на обочине дороги у города Саракиб. В результате инцидента ранения получили двое мирных жителей. Местные активисты полагают, что СВУ могло быть установлено членами одной из противоборствующих группировок вооруженной оппозиции.

Провинция Хама

Военный источник в социальной сети Twitter (jisrtv) сообщает о том, что 4-й конвой радикалов и членов их семей достиг населенного пункта Калаат Аль-Мадик, расположенного к северо-западу от Хамы. Напомним, сегодня в первой половине дня очередная партия исламистов покинула северные окраины Хомса и направилась в сторону провинции Идлиб в рамках условий мирного соглашения с сирийскими властями. Боевики получили право на беспрепятственную эвакуацию в обмен на добровольную сдачу все занимаемых позиций. Некоторые из радикалов предпочли урегулировать свой правовой статус с правительством САР и остаться в родных местах. Тем не менее все они сперва были проверены на предмет причастности к военным преступлениям.

Ирак

Одновременно два взрыва произошли в провинции Киркук к югу от города Хавиджа, передает агентство новостей Iraqi News. Во время детонации взрывных устройств был убит один из вождей местных племен, а также двое его сыновей. Еще трое мирных жителей получили ранения. Таким образом, в стране все еще сохраняются подпольно действующие группы террористов «Исламского государства», которые осуществляют подрывную деятельность в тылу врага. Напомним, об уничтожении террористической группировки как квазиобразования было объявлено премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади еще в конце прошлого года, однако некоторым ИГИЛовцам удалось бежать и все это время скрываться в пустынных районах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)