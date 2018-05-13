Социологи выяснили, как изменилось отношение украинцев к Донбассу и Крыму

Москва, 13 мая. Отношение украинцев к ситуации в Донбассе и Крыму меняется, несмотря на риторику официального Киева. Об этом в воскресенье рассказал украинский политолог Евгений Копатько.

По его словам, в 2014 году большинство украинских граждан утверждали, что проблему Донбасса можно решить только силовым путем. Сегодня же украинцы говорят о том, что выход из кризиса возможен лишь при проведении переговорного процесса. И хотя уровень милитаризации сознания на Украине по-прежнему довольно велик, в обществе наблюдается усталость от войны.

Значительные перемены произошли и в отношении крымского вопроса. Украинцы стали чаще приезжать на полуостров — отдохнуть или в гости к родственникам. Отношение крымчан к украинцам тоже стало более терпимым. При этом жители республики во время общения с немецкими социологами заявили, что если бы референдум проводился повторно, они бы проголосовали точно также.

«Если бы референдум о присоединении к РФ состоялся вновь, подавляющее большинство крымчан, около 80%, ответили, что проголосовали бы также как и в 2014-м году. Кроме того, на выборах президента РФ Крым проявил намного большую активность, чем в целом по России», — отметил Копатько.

Что касается самой России, то украинцы по-прежнему считают соседнее государство врагом, однако они стали чаще обращать на внутренние проблемы Украины, которые к «агрессору» не имеют никакого отношения, добавил социолог, передает РИА Новости.