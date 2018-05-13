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13 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | «Зенит» расторг контракт с главным тренером Роберто Манчини
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    13 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | «Зенит» расторг контракт с главным тренером Роберто Манчини

    Боевики сбили военный вертолет на юге Афганистана. Бывшего мэра уральского города задержали за крупную взятку. Алишер Усманов попал в список богатых жителей Великобритании. «Зенит» досрочно расторг контракт с главным тренером Роберто Манчини.
    19:13 13 Мая 2018
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    Боевики сбили военный вертолет на юге Афганистана

    13 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | «Зенит» расторг контракт с главным тренером Роберто Манчини

    Вертолет афганской Национальной армии потерпел крушение на юге исламской республики, информирует сегодня агентство Pajhwok Afghan News. Однако по информации Минобороны Афганистана, в результате технической неисправности вертолет совершил экстренную посадку. Отмечается, что ни один человек не погиб. Воздушное судно участвовало в спецоперации в районе города Гиришк. В свою очередь, анонимный источник сообщил журналистам, что представители армии проводили рейд с целью задержания одного из командиров террористов радикального движения «Талибан»1, а боевикам удалось сбить вертолет. По этой версии все члены экипажа были убиты.

    Бывшего мэра уральского города задержали за крупную взятку

    13 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | «Зенит» расторг контракт с главным тренером Роберто Манчини

    Бывшего мэра города Каменск-Уральский Свердловской области Михаила Астахова задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Отметим, в настоящее время чиновник является главой Южного управленческого округа. Как сообщили в Следственном комитете, в 2014 году Астахов способствовал принятию строительных работ по двум контрактам, за что через посредников получил от гендиректора частной компании взятку. Сейчас госслужащий находится под домашним арестом. Ему может грозить до 15 лет тюремного заключения.

    Алишер Усманов попал в список богатых жителей Великобритании

    13 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | «Зенит» расторг контракт с главным тренером Роберто Манчини

    В списке самых богатых жителей Великобритании оказался российский бизнесмен Алишер Усманов. В ежегодном рейтинге британской газеты Times он занял восьмую строчку. Издание оценило состояние бизнесмена в 10,566 млрд фунтов стерлингов по итогам 2017 года. По их мнению, самый богатый человек в Британии — миллиардер Джим Ратклифф. Его состояние оценили в 21 млрд фунтов. Второе место разделили индийские бизнесмены Гопи и Шри Хиндуя. На третьей строчке американский бизнесмен советского происхождения Леонид Блаватник.

    «Зенит» досрочно расторг контракт с главным тренером Роберто Манчини

    13 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | «Зенит» расторг контракт с главным тренером Роберто Манчини

    Руководство футбольного клуба «Зенит» объявило о досрочном расторжении контракта с итальянским специалистом Роберто Манчини. Стороны разошлись по обоюдному согласию без выплаты компенсаций. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Итальянец возглавил коллектив минувшим летом. Под его руководством команда сумела дойти до 1/8 финала Лиги Европы. В сезоне Российской футбольной премьер-лиги «Зенит» занял пятую строчку в турнирной таблице.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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