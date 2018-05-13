В стиле «Крестного отца»: украинскому депутату подбросили отрезанную баранью голову

Киев, 13 мая. Житель города Рубежное Луганской области Украины подбросил пакет с отрезанной бараньей головой в автомобиль местного депутата.

Как стало известно, голову животного подбросили депутату Рубежанского горсовета Валерию Харчуку, который является членом фракции «Оппозиционный блок». По информации полиции, подозреваемым оказался ранее судимый 35-летний мужчина. За день до случившегося он взял отрезанную голову барана в одной из шашлычных, в которой подрабатывал.

Мужчина признался полицейским, что подбросил баранью голову в багажник машины чиновника ради шутки. При этом на тот момент он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.