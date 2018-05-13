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В НАТО испугались «глаза Москвы» из-за покупки Турцией российских комплексов С-400
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    В НАТО испугались «глаза Москвы» из-за покупки Турцией российских комплексов С-400

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    В НАТО испугались «глаза Москвы» из-за покупки Турцией российских комплексов С-400

    Берлин, 13 мая. Турция намерена приобрести у России ЗРК С-400. В НАТО считают, что это равносильно тому, чтобы обзавестись «глазами Москвы» на территории военно-политического блока, пишет немецкий Der Spiegel.

    В руководстве альянса испугались, что через комплексы С-400 Россия получит возможность собирать военные данные Запада и обнаружит «невидимые» (технология Стелс защищает от видимости на радарах) американские истребители F-35. Согласно позиции НАТО, желание Турции обзавестись российскими системами является провокацией.

    «В отличие от других стран альянса, Турция таким образом собирается установить в качестве оборонительного щита военные системы, произведенные на заводах агрессивного противника — России», — отмечает Der Spiegel.

    Именно поэтому НАТО активно выступает против российско-турецкой сделки. С-400 несовместимы с техническим оснащением альянса, кроме того, Россия может получить доступ к деталям от истребителя F-35.

    Как пишут немецкие СМИ, Турция намерена купить у США более сотни F-35, а российский ЗРК C-400 считается «потенциально опасным противником» американского самолета. К тому же, плотное сотрудничество Турции и России по военно-технической линии чревато появлением «глаз Москвы» на территории альянса.

    В НАТО испугались «глаза Москвы» из-за покупки Турцией российских комплексов С-400

    Автор: Юлия Шелковенко
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