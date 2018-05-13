Посол РФ в Финляндии объяснил, как страны избежали «краха отношений»

Хельсинки, 13 мая. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что атмосфера отношений между Европейским союзом и Российской Федерации повлияла на развитие отношений между Хельсинки и Москвой, но не привела их к краху.

«Добрососедские отношения и взаимопонимание между Россией и Финляндией, которые были достигнуты за последние десятилетия, не привели к краху двусторонних отношений», — отметил дипломат в интервью газете Helsingin Sanomat.

Как отметил Кузнецов, Россия и Финляндия тесно сотрудничают, что подтверждает развитие крупных проектов, таких как газопровод Nord Stream и АЭС Ханхикиви-1. При этом страны могут обсуждать спорные темы, по которым нет единой позиции.

Напомним, ранее глава правительства Финляндии Юхи Сипиля заявил, что в Хельсинки рассчитывают на хорошие отношения с Россией вне зависимости от политической линии ЕС и тех разногласий, которые Москва имеет с рядом западных стран.